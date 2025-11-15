Težave s pitno vodo celo na Gorenjskem, aktivisti pa tiho kot miške

Piše: Janja Strah

V naseljih občin Jesenice in Žirovnica imajo dolgotrajne težave s pitno vodo. Nedavno so jo morali prekuhavati tudi prebivalci na območjih občin Medvode, Kamnik in Komenda. Kje so zdaj Inštitut 8. marec in drugi aktivisti, se sprašuje marsikdo.

Še dobro se spomnimo, kako goreče so se aktivirali v Inštitutu 8. marec z Niko Kovač na čelu pred dobrimi štirimi leti ob referendumu za pitno vodo, ko so rušili novelo zakona o vodah in jo v okviru levičarskih strank in skupaj s številnimi drugimi nevladnimi organizaciji pod skupnim imenom Gibanje za pitno vodo 11. julija 2021 tudi zrušili. Levica je bila na to temo že prej nadvse glasna, v času vlade Mira Cerarja (16. novembra 2016) je tudi dosegla, da je pravica do pitne vode vpisana v Ustavo RS. Slovenska demokratska stranka je takrat opozarjala, da gre pri vsem skupaj le za pridobivanje političnih točk, posebne koristi pa od tega ne bo – kar se nenehno potrjuje, saj je vodo iz pipe pogosto prepovedano piti na praktično vseh koncih Slovenije. V zadnjem času imajo velike težave s čisto pitno vodo celo v gorenjskih občinah pod Kamniškimi in Julijskimi Alpami, v krajih pod gorskimi izviri. Seveda pa o tem levičarski aktivisti na zganjajo nobenega hrupa, resne zadeve jih ne zanimajo.

Težave že od katastrofalnih ujm avgusta 2023

Oglasili so se prebivalci občin Žirovnica in Jesenice, ki se v zadnjem času soočajo s težavami v zvezi s čisto pitno vodo. »Absurd je, da priteče vrhunska neoporečna voda izpod Stola in Ajdne – vodovod pa je očitno zastarel, poškodovan vsak mesec, poln fekalij in škodljivih bakterij, ki ogrožajo ogromno prebivalcev Gorenjske,« pravi eden od Gorenjcev in doda: »Na ravni politike se ne zgodi nič … katastrofa … Otroci v vrtcih, šolarji v šolah, doma kupujemo ustekleničeno vodo, položnice komunalnega JEKO pa so vsak mesec višje, brez rešitev v praksi …« Po njegovih besedah se to vleče že lep čas, vse se pometa pod preprogo, otroci in ogrožene skupine pa pijejo oporečno vodo, nevarno za zdravje.

Konec oktobra so znova dobili obvestilo javnega komunalnega podjetja JEKO, ki ima sedež na Jesenicah: vodo morajo prekuhavati uporabniki vodovodnega sistema Završnica, ki oskrbuje ljudi s pitno vodo v številnih naseljih občin Žirovnica in Jesenice, skupaj približno 10.000 uporabnikov. Razlog? V vodi so našli fekalne bakterije Eshcerichia coli in enterokoke. »V letu 2023 smo po avgustovski ujmi na vodnem viru prvič izolirali fekalne bakterije Escherichia coli in izdali ukrep prekuhavanja pitne vode. Fekalne bakterije izvirajo iz človeškega ali živalskega blata in predstavljajo mikrobiološko tveganje za uporabnike pitne vode,« so zapisali v obvestilu. Potem so uvedli monitoring, vodo so vzorčili dvakrat mesečno in ugotovili, »da je na vodnih virih po avgustovski ujmi leta 2023 prišlo do površinskega vpliva, ki se kaže predvsem ob izdatnejših padavinah. Vzorci so bili neskladni predvsem v jesenskem in spomladanskem času«.

Upravljavec vodovoda tveganja ne obvladuje več

Kot še ugotavljajo, so mogoči povzročitelji mikrobiološkega onesnaženja lahko predvsem pašništvo, turizem, planinske koče, vikendi ali divjad, natančnega vzroka pa ni mogoče opredeliti. Izvor bakterij bi bilo sicer mogoče določiti, vendar gre za zahtevno metodo GenBac3, pri kateri je treba izolirati večje število bakterij (približno 30 CFU/100 ml). V dosedanjih neskladnih vzorcih je bilo vsebovanih zelo nizko število bakterij (pod 5 CFU/100 ml), zato te metode v času opazovalnega monitoringa ni bilo mogoče uporabiti. V javnem podjetju JEKO še zapišejo, da upravljavec vodovoda mikrobiološkega dejavnika tveganja očitno ne obvladuje več, saj so v letošnjem letu že trikrat izdali ukrep prekuhavanja pitne vode. Ob tem napovedo, da bodo v novembru na »zajetju vzpostavili dezinfekcijo pitne vode z natrijevim hipokloritom«, kar pomeni, da bodo vodo klorirali. S tem bodo po njihovih besedah pridobili čas za dolgoročno rešitev problema: »Zdajšnja situacija nima neposredne povezave s projektom obnove vodovodnega sistema (cevovoda) Završnica. Bo pa zadeva rešena dokončno z zgraditvijo novega vodozbirnega objekta Završnica, kjer je v predprostoru že predvidena vgradnja naprave UV. Poleg navodil za prekuhavanje vode prebivalci letos tudi dobivajo tudi obvestila o morebitno moteni oziroma prekinjeni dobavi pitne vode zaradi popravil okvar na vodovodnem omrežju.

»V vaseh pod gorskimi izviri … To je noro!«

Ljudje, ki se tako pogosto morajo ukvarjati s težavami z vodo, seveda počasi izgubljajo potrpežljivost. Izgubljajo tudi zaupanje in so čedalje bolj zaskrbljeni, da voda ni čista niti takrat, ko uradno je.

»Sploh ne vem, ali lahko zaupamo, da je voda nesporna tudi tisti teden vmes, ko ne izdate obvestila, glede na to, po kakšnih ceveh se dovaja in da bakterije za biofilm potrebujejo zelo malo … Ali se sploh zavedate, kako nevarne so lahko takšne okužbe pri rizičnih skupinah?« opozarja ena od uporabnic in poziva, naj nehajo zvračati krivdo z ene občine na drugo in uredijo dostop do osnovne dobrine. »V vaseh pod gorskimi izviri … To je noro!« Druga uporabnica postavlja retorično vprašanje: »Kako naj zaupamo, da je voda res neoporečna, če nikjer ni na vpogled analiz?« Tretji uporabnik sumi, da gre za korupcijo: »Voda teče do zajetja po ceveh, torej je treba pregledati tisti del od izvira do cevi in ugotoviti, kje pridejo fekalije v stik z vodo, pri tem pa ne govorimo o 10-kilometrskem pasu. Če bi imeli željo, bi to že naredili, pa se verjetno ščitijo določeni lastniki zemljišč, ali ne?!« Četrti se priduša: »Vedno sem se hvalil s tem, kako dobro vodo imamo. Je nekaj, kar cenim. To, da jo moramo po vsakem večjem deževju prekuhavati, ni normalno. Mogoče bi bilo treba preveriti odtok vode in greznice vseh planinskih koč in pastirskih koč? Se mi pa zdi, da na Robleku svojo biološko greznico praznijo kar v graben na severno stran – vsaj tako je bilo videti pred enim mesecem, ko sem bil tam.«

Uporabniki omenjajo tudi Ustavo RS, neambiciozne upravitelje itd. In seveda položnice: »Kaj pa položnice, bodo nižje, ker moramo vodo prekuhavati, štrom ni zastonj?« je eden od zapisov na družbenih omrežjih. In še komentar nanj: »V katerem stoletju pa vi živite, da nimate normalne pitne vode? Lepo bi bilo od podjetja JEKO, da bi vas obvestili, da ta mesec ne bo položnic, ker ste morali vodo prekuhavati.«

Težave tudi v Medvodah, Komendi, Kamniku

V zadnjem obdobju so ukrep prekuhavanja vode razglasili tudi za nekatera druga gorenjska območja. Konec septembra denimo za uporabnike vodovodnega sistema Žlebe v občini Medvode, kjer so ugotovili »organoleptične spremembe pitne vode«, ki so »predvidoma posledica vremenskega dogajanja«. Pa ni bilo prvič; v Preski se pritožujejo, da ima voda iz pipe izrazit vonj po kloru, nekateri pitno vodo že dva meseca kupujejo v trgovini, je poročal Dnevnik.

Oktobra so morali vodo začeti prekuhavati tudi uporabniki vodovodnega sistema Iverje v občinah Komenda in Kamnik; tudi tu je šlo za mikrobiološko onesnaženost. Komunalno podjetje Kamnik je 21. oktobra sporočilo, da so vzorci pitne vode skladni z zakonodajo in da je voda zdravstveno ustrezna, zato preklicujejo ukrep prekuhavanja pitne vode. Ob tem so priporočili, naj uporabniki »pipe sperejo, pri čemer naj voda iz pipe teče vsaj dve minuti«.