Tamara Vonta in Tomaž Modic novinarjem gledala “v hladilnik”, danes Tina Brecelj straši pred tem, kako si tega želi nova oblast!

Piše: Celjski glasnik

Kako brezbrižna do laži in zavajanja je slovenska levica, so v zadnjem nastopu ob vložitvi zahteve za razpis referenduma pokazali v odzivu opozicije.

Tako danes ljudi strašijo pred namišljeno politično policijo ter ljudi prepričujejo kako bi policija ter organi pregona nadzorovali navadne državljane.

“Parlamentarna preiskava je pomemben institut, vendar brez sodnih varovalk lahko postane orodje za zlorabe. Zato podpiramo referendum o noveli Zakona o parlamentarni preiskavi, saj morajo o tako pomembnem vprašanju odločiti ljudje in ne trenutna politična večina.” — Tina Brecelj pic.twitter.com/K5UEQfJ1qZ — Levica (@strankalevica) July 21, 2026

Tako sedaj tudi Tina Brecelj iz Levice hiti razlagati, kako bi lahko po novem predlogu postala preiskovalna komisija politično motivirana oziroma bi služila za nadzor državljanov. In to govori poslanka politične opcije, ki je v preteklem mandatu parlamentarno komisijo eklatantno izkoriščala za obračun z opozicijo in na koncu z vsemi nelojalnimi novinarji.

Medtem, ko mnogi poročajo, da je Tamara Vonta s Tomažem Modicem gledala v “hladilnike” neodvisnim državljanom, danes ljudi prepričujejo kako si tega želi trenutna oblast. Dejansko smo priča, ko želijo ponovno svoje delovanje prevaliti na drugo politično opcijo.