Tamara Vonta in Tomaž Modic novinarjem gledala “v hladilnik”, danes Tina Brecelj straši pred tem, kako si tega želi nova oblast!

Piše: Celjski glasnik
Kako brezbrižna do laži in zavajanja je slovenska levica, so v zadnjem nastopu ob vložitvi zahteve za razpis referenduma pokazali v odzivu opozicije.
Tako danes ljudi strašijo pred namišljeno politično policijo ter ljudi prepričujejo kako bi policija ter organi pregona nadzorovali navadne državljane.
Tako sedaj tudi Tina Brecelj iz Levice hiti razlagati, kako bi lahko po novem predlogu postala preiskovalna komisija politično motivirana oziroma bi služila za nadzor državljanov. In to govori poslanka politične opcije, ki je v preteklem mandatu parlamentarno komisijo eklatantno izkoriščala za obračun z opozicijo in na koncu z vsemi nelojalnimi novinarji.
Medtem, ko mnogi poročajo, da je Tamara Vonta s Tomažem Modicem gledala v “hladilnike” neodvisnim državljanom, danes ljudi prepričujejo kako si tega želi trenutna oblast. Dejansko smo priča, ko želijo ponovno svoje delovanje prevaliti na drugo politično opcijo.