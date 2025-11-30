Tako Stevanović Golobu pomaga pri višanju RTV prispevka

Piše: Spletni časopis

Za odpravo RTV prispevka smo zbrali 5.000 podpisov, so se v Resni.ci Zorana Stevanoviča pohvalili 15. septembra.

A predlog, da bi namesto ljudi sto milijonov letno več na Kolodvorsko pošiljala vlada iz državnega proračuna, so Stevanovićevi v DZ poslali šele po dveh mesecih, s čemer so se tudi močno hvalili in mediji so o tem obsežno poročali. Nihče pa ni omenil, da so si pri Stevanoviću s tem zabili velik avtogol in pomagali k zvišanju RTV prispevka, ki ga predlaga vlada. S čakanjem z vložitvijo podpisov, ki so jih imeli dovolj že septembra, so namreč omogočili vladi, da je ta prva z višanjem RTV prispevka in dodatnem denarju za RTVS. Le o tem bo naglo odločal parlament. Mudi se, ker se novo leto bliža. Predlog Resni.ce bo prišel na vrsto šele, ko povišanje prispevka že izglasovano. Ker smo štiri mesece pred koncem mandata, to praktično že pomeni, da bo predlog Resni.ce končal v smeteh.

Koalicija je že odločila, da bodo o višanju RTV prispevka in dodatnih milijonih iz proračuna v DZ odločali po skrajšanem postopku, torej na hitro, da bo čim manj razprav in premisleka, ker to v predvolilnem času ne koristi vladajočim. Ljudje ne razveseli, da bodo morali plačevati več za “depolitizirano” RTV SLO, katere programe le še redki gledajo in poslušajo. Pa še z novim letom mora biti denar zagotovljen. Torej še ta mesec.

Tako so iz vlade pojasnili, da je dodaten denar za RTV SLO tik pred volitvami “manj zahtevna sprememba”, o katerih je treba odločiti nadvse naglo:

Kako je z javno hvalo in čakanjem z vložitvijo Stevanović naredil uslugo Robertu Golobu, da je ta lahko svoj predlog za višji RTV prispevek in še več denarja iz proračuna vložil pet dni prej, kaže posnetek, na katerem je datum vladne vložitve označen z rdečo, poznejša vložitev Resnice pa s črno.

Če bi Stevanović pohitel, bi vlada morala čakati, da se konča postopek ob predlogu majhne stranke izven parlamenta. Vladni predlog je, da bi se prispevek za RTVS, ki ga je za letos vlada sama povišala za desetino, vpiše v zakon kot stalen višji prispevek, več denarja pa bi prispevala tudi vlada iz državnega proračuna. Ko gre za proračun bi uzakonili darila, ki jih je RTV Slovenija za manjšinske programe, dejansko pa za plače, zadnja leta že ves čas pošiljal Robert Golob mimo načrtov državnega proračuna. Ker je vsote bilo mogoče preprosto načrtovati, je bilo to ves čas mimo zakona o javnih financah.

Sodelavci: Nika Kovač, Robert Golob in šef sveta RTV SLO Goran Forbici Foto: Daniel Novakovič/ STA za KPV

Na RTV SLO so dodaten denar, ki bi ga lahko dobili z novim zakonom, že vključili v svoj poslovno programski načrt za prihodnje leto, smo slišali ta teden na seji sveta RTVS, čeprav zakon še ni sprejet in po trditvah vlade, ko navajajo finančne posledice, prihodnje leto RTVS sploh še ne daje dodatnega denarja. Zdi se, da vlada pri oceni finančnih posledic prikriva tih dogovor, da bodo takoj dali več.

Kako bi šele leta 2027 dali več iz državnega proračuna, so iz vlade v predlogu zakona opisali tako:

“Predlog zakona ima finančne posledice za državni proračun. Predlog zakona nima finančnih posledic za druga javna finančna sredstva. Predlog zakona predvideva, da se iz državnega proračuna za narodnostni program namenijo sredstva v letni višini, ki ustreza vrednosti 10 odstotkov zneska RTV-prispevka, ki je bil zbran v prejšnjem letu, in za glasbeno produkcijo namenijo sredstva v letni višini, ki ustreza vrednosti 4 odstotka zneska RTV-prispevka, ki je bil zbran v prejšnjem letu. RTV Slovenija je v letu 2024 iz naslova RTV-prispevka zbrala 99.055.931,00 EUR. To bi pomenilo, da 10 odstotkov letnega zneska RTV-prispevka znaša 9.905.593,00 EUR, 4 odstotke pa 3.962.237,00 EUR, ki se zagotovijo iz državnega proračuna. Za zagotovitev preglednega financiranja pa se predvidi prehodno obdobje in se postopek dodeljevanja sredstev začne v letu 2027 po pregledu revidirane realizacije in upravičenih stroškov za narodnostni program in za glasbeno produkcijo.”

A prehodna določba v zakonu pravi, da bodo denar za leto 2026 za manjšine in glasbene vsebine dali po programsko produkcijskih načrtih RTV SLO same, ki pa dodaten denar za prihodnje leto, ki še ni uzakonjen, že načrtuje. Vlada je to skrila v opisu finančnih posledic, ko pravi, da bodo novosti obveljale šele leta 2027. Tako pravi prehodna določba:

Drugi odstavek 30 člena govori, da vlada sme nakazovati dodatno za manjšine in to precej po prosti presoji. Tako:

Ali bodo novosti obveljale do novega leta je nejasno. Koalicijski poslanci jih bodo gotovo izglasovali skrajno ekspresno, a možen je veto državnega sveta. Pa tudi referendumska pobuda. Zakon pa obvelja 15 dni po objavi v uradnem listu. Vse procedure bi torej morale biti končane do srede decembra.

To bo težko.

Celoten vladni predlog za več denarja za RTV SLO je takšen: