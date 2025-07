Tako kot Poklukar tudi Asta Vrečko še naprej ostaja na položaju.

Piše: C. R.

Predlagatelji so ministrici očitali negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem, sprejemanje škodljivih zakonov, politično kadrovanje in vnašanje delitev. Očitali so ji tudi uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve.

Ministrica je v odgovoru na interpelacijo zavrnila očitke. Ob tem je navedla rezultate pri delu ministrstva v tem mandatu. Po njenih besedah so sprožili največji investicijski cikel pri obnovi kulturne dediščine od leta 1991. Kulturni sektor se je okrepil, s čimer pridobiva vsa družba, je dodala.

V razpravi so poslanci največ besed namenili po mnenju predlagateljev interpelacije sporni združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter po njihovem mnenju neupravičenemu izplačilu Prešernove nagrade Svetlani Makarovič.

Poslanka Iva Dimic (NSi) je ministrici očitala, da je bilo z ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve obdobje, ki je ključno v slovenski zgodovini, potisnjeno v kot. Glede izplačila nagrade Svetlani Makarovič je dejala, da ne držijo navedbe ministrice, da računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije nista ugotovila nezakonitosti. Kot “očiten primer” političnega kadrovanja pa je navedla imenovanje Zdenke Badovinac na mesto predsednice Upravnega odbora Prešernovega sklada.

Njen strankarski kolega Aleksander Reberšek (NSi) je dodal, da je bila ukinitev Muzej slovenske osamosvojitve politična in ne strokovna ter da je to predvsem “ideološki projekt stranke Levica, ki si na vse načine prizadeva za uničenje vrednot slovenske osamosvojitve”. Menil je tudi, da bi ministrica vrečko morala odstopiti že zaradi rezultata na referendumu o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, saj ga je “zavrnilo kar 92 odstotkov državljanov”. “Ta številka ni samo politično sporočilo, ampak glas ljudstva, ki je povedal, da privilegiji za izbrance niso pravični,” je dodal.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) je v zvezi z izplačilom nagrade Svetlani Makarovič ministrici stopila v bran z besedami, da je razlaga, da je računsko sodišče ugotovilo, da pravni temelj ne obstoji, napačna ter da je računsko sodišče ugotovilo samo, da ministrstvo za kulturo ni bilo dolžno izplačati nagrade.

Referendum o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke pa je označila kot “sramoten” ter predlagateljem očitala, da je bil njihov namen le “spodkopavanje slovenske kulture, slovenske umetnosti in vnašanje še večjega razdora v slovensko družbo zaradi nabiranja političnih točk”.

Njen strankarski kolega Darko Krajnc (Svoboda) sicer interpelacijo ministrice Vrečko vidi kot kulturni boj.

Ministrica je v razpravi povedala, da so bili vsi očitki iz interpelacije že večkrat pojasnjeni, interpelacija pa po njenih besedah vsebuje netočnosti in manipulacije. Sprašuje se tudi, zakaj interpelacija zdaj, ko pa je bilo vse povedano, in opoziciji očitala, da kulturo vidi kot “prikladno polje političnega boja”.

Glede osamosvojitve je poudarila, da gre za pomembno obdobje v slovenski zgodovini, da se njegovega pomena osamosvojitve zavedajo in spoštujejo, da pa je “nespoštljivo in nedostojno”, kako je bil muzej, ki ga je označila kot ideološki projekt prejšnje vlade, ustanovljen čez noč in brez javne razprave. Glede zakona o dodatkih k pokojninam za izjemne dosežke je izpostavila, da je prinašal bolj transparentne pogoje in ukinjal dedovanje pokojnin.

V sklepnem delu pa je ministrica izpostavila, da so bile obtožbe iz interpelacije zavrnjene že pred dvema letoma. Izrazila je tudi obžalovanje, da so jih ponovno potegnili na plano ter poudarila, da si želijo vzpostaviti vzdržen sistem in pluralnost medijev, zaščititi dediščino in spodbuditi ustvarjalnost.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar je v sklepnem delu razprave med drugim menil, da ministrica Asta Vrečko z ministrskega položaja “ni sposobna sprejeti sporočila, ki ga je dobila na referendumu in še naprej računa, da lahko mirno opravlja svoje delo”. Menil je tudi, da so izpolnjeni vsi razlogi, da glasujejo za interpelacijo.

Poslanka Dimic je dejala, da današnja interpelacije ministrice “ni političen akt, je izraz zaskrbljenosti nad smerjo, v katero se pod njenim vodstvom potiska slovensko kulturo, nacionalni spomin in javni prostor”. Kot je še povedala, interpelacija ni le zahteva po politični odgovornosti ministrice, je tudi poziv k temu, “da kot družbo ponovno začnemo spoštovati svoje korenine, zgodovine in skupno prihodnost”.

Poslanec Janez Cigler Kralj (NSi) je v obrazložitvi glasu povedal, da so danes v DZ dobro utemeljili predlog za razrešitev ministrice Vrečko. Po njegovem mnenju bi ministrica, če bi sama odstopila, “naredila največjo uslugo naši državi”.

Matej Tašner Vatovec (Levica) pa je dejal, da sedem ur in 53 minut, kolikor je še ostalo časa za razpravo, pove, koliko truda, argumentacije in napora je bilo vloženih v interpelacijo.

Poslanci SDS in SD v razpravi niso sodelovali.

Opozicija je v mandatu vlade Roberta Goloba doslej v DZ vložila skupno 12 interpelacij, od tega dvakrat celotne vlade. Na podlagi teh interpelacij sicer ni bil razrešen še noben minister. V NSi so sicer interpelacijo zoper ministrico Vrečko pripravili že leta 2023, a je zaradi nezadostnega števila podpisov niso vložili.