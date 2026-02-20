Svobodnjaki se 35 let po osamosvojitvi še vedno igrajo tovariše in tovarišice!

Piše: Celjski glasnik

Ne samo, da je pred leti Marko Koprivc stranko SD označil za ponosne naslednike Zveze komunistov, pač pa imamo dandanes v državnem zboru predstavnike, ki se še vedno igrajo tovariše in tovarišice.

Skrajno žalostno je, da imamo predstavnike ljudstva, ki po 35 letih samostojnosti, ko smo se odločili za drugačen režim, želijo ljudem ponovno vsiljevati staro kulturo.

A liberalne stranke v skupini Renew (kar je baje Gibanje Svoboda) se praviloma pozdravljajo z “dragi tovariš”? pic.twitter.com/oAJVnFghgj — Miro Haček (@MHacek) February 15, 2026

Še najbolj žalostno pri vsem tem pa je, da si želijo režima, ki je za sabo pustil na stotine prikritih morišč in je nad lastnim narodom izvajal genocid. Tako lahko danes spremljamo kako se poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič najde v vlogi pionirke, hkrati pa člane stranke naziva s tovariši in tovarišicami. Hkrati pa gre za osebo, ki je delovala in bo po izteku mandata verjetno ponovno delovala v pravosodnem sistemu.

Omenjena poslanka iz Maribora je tako namreč kandidata na njihovi listi Darka Nikolovskega poimenovala tovariš, hkrati pa sama posnela filmček v katerem se igra pionirko.

“A liberalne stranke v skupini Renew (kar je baje Gibanje Svoboda) se praviloma pozdravljajo z “dragi tovariš”?” Tako pa se sprašuje politolog Miro Haček o današnji politiki oziroma predstavnikih ljudstva v Sloveniji.