Svobodnjaki izgubili še na oglaševalskem razsodišču

Piše: Nova24tv.si

Stranka Gibanje Svoboda je doživela hladen tuš pred oglaševalskim razsodiščem. Njihova pritožba zoper kampanjo SDS s plakati “Lažejo vam”, na katerih so upodobljeni premier Robert Golob, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ministrica za kulturo Asta Vrečko in poslanka Levice Nataša Sukič, je bila zavrnjena. Očitno je resnica prehuda za vladne vrhove, zato bi jo najraje utišali – a jim to (tokrat) ni uspelo.

Slovenska oglaševalska zbornica tako pravi, da ne bo presojala političnega oglaševanja “Lažejo vam” in se bo v primeru zahteve za presojo izrekla za nepristojno. Plakati, ki so opozorili na zavajanja in dokazane laži vlade Roberta Goloba, so sicer legitimna oblika politične kritike, ki med drugim opozarja na lažne trditve o pokojninski reformi iz časa Janševe vlade, za katere sta se premier Golob in Nataša Sukič zavestno izrekla, a se nista bila pripravljena opravičiti niti umakniti izjav. SDS je zato vložila interpelacijo proti celotni vladi in predlog za razrešitev Sukičeve s podpredsedniškega mesta DZ.

A kako se je odzvala vladajoča stran? Namesto argumentov – pritožbe. Namesto opravičila – zahteve po cenzuri. Svobodnjaki so v pritožbi trdili, da so plakati zavajajoči, nedostojni, celo nevarni za promet. Šli so tako daleč, da so trdili, da je vizualna zasnova tako moteča, da bi lahko ogrožala varnost voznikov.

V SDS so na očitke pred oglaševalskim razsodiščem odgovorili jasno: da so navedbe Svobode popolnoma neutemeljene in pavšalne, saj so plakati le opozorili na laži in zavajanja aktualne Vlade RS in njenih ministrov, pri čemer gre za izražanje kritike dela aktualne Vlade RS in nikakor ne pomeni nedostojne komunikacije. Spomnili so, da so politične stranke že v preteklosti uporabljale podobne vizualne prijeme, tudi leva SD pred volitvami 2022. A takrat ni bilo nobene panike zaradi “prometne varnosti”.

Spomnimo, da je SD pa je pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami leta 2022 poskrbela za plakate s podobo takratne predsednice stranke Tanje Fajon in predsednika SDS Janeza Janše. Nad črno-belo fotografijo Janše so se strategi SD odločili za napis “Svet je postal nevaren”, nad fotografijo Fajon pa so zapisali “Kdo bo vodil Slovenijo”.

Plakati so pritegnili tudi pozornost medijev, pravzaprav “Kučanovih trobil” (beri: Mladina, Delo, RTV …), na katere se je odzval tudi Janša. Cinično je pripomnil, da so obcestni panoji postali nevarni šele, ko so nosili sporočila, ki motijo oblast: “Po desetletjih od pojave obcestnih reklamnih panojev naenkrat velika nevarnost. Doslej niso nikogar ogrožali, ko so ponujali ugodne košarice v Lidlu ali Hoferju. Pa nobenih pritožb čez prometno varnost v Mladini. Pravzaprav je bila ena taka pritožba že – ko je na plakatih pisalo: ‘Vsi smo zaslužni za osamosvojitev, a le Milan Kučan ima 5000 evrov pokojnine’. Tudi tisti plakati so kar naenkrat ogrožali varnost.”

Medtem pa je celo Delo ob teh plakatih zapisalo, da je Golobova vlada “le nekaj naredila”. Več si lahko preberete spodaj.

Ob vsej paniki med vladajočimi zaradi plakatov se je oglasilo tudi eno izmed oglaševalskih podjetij, ki je prav tako pritrdilo, da gre za dopustno obliko politične kritike – tudi zato, ker so bile v številnih primerih politične izjave vodilnih osebnosti v zadnjih letih dokazano neresnične. Dokazano neresnične pa so mnoge izjave Roberta Goloba.