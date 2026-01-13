Svoboda plačuje 150.000 evrov za kampanjo pred kampanjo

Piše: Spletni časopis

Gibanje Svoboda je že decembra sprožila oglasno kampanjo, tudi s pomočjo spletne strani Slovenija naprej, s katero poskuša vplivati na volivce do začetka časa uradnih volilnih kampanj pred volitvami, ki bodo 22. marca.

Tako lahko vsaj sklepamo po pojasnilih (o piškotkih) na tej spletni strani, kjer razkrivajo, da od 1. 12. 2025 do 19. 2 2026 nameravajo za kampanjo v korist stranke, ki vodi vlado, porabiti 150.000 evrov. Delček te predvolilne kampanje pred predvolilno kampanjo je že sprožil javne polemike, da se Svoboda hvali s povišanjem davkov in prispevkov, to namreč vsebuje višja bruto plača, pri katere povišanju tudi pozabijo opozoriti na inflacijo v tem času.

Po rokovniku državne volilne komisije se 19. februarja opolnoči izteče rok za vložitev kandidatnih list na volilne komisije volilnih enot; to bo tudi zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov; kandidati za poslance so takrat DVK dolžni sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.

Kampanja, ki jo imajo pred tem, je mimo zakona o volilnih kampanjah, ker še nimajo posebnega računa in ne morejo plačevati iz njega. To, da imajo kampanjo že veliko pred kampanjo in s tem ne spoštujejo zakona o volilnih in referendumskih kampanjah in ga celo ni mogoče, je posledica namerne napake v zakonodaji, ki pri nas temelji na domnevi, da se kampanje začnejo šele tik pred volitvami. Dejansko kampanje velikih strank potekajo že veliko prej. V drugih državah so tudi urejene za daljše obdobje pred volitvami. Pri nas pa ne.

S tem se stranke pri nas izognejo nadzoru predvolilnih kampanj. Uradno v lepem delu ne obstajajo. In ni jim treba razkriti, od kod jim denar zanje v poročilih o kampanjah po volitvah. Kjer pa vire praviloma še dodatno prikrijejo.

Tako so kampanjo pred kampanjo razkrili v Svobodi:

Praviloma v poročilih o kampanjah pred volitvami, tistih uradnih, ki ne vsebujejo vsega, poročajo o načinu pridobitve denarja tako, da trdijo, so ga na posebni račun nakazali iz rednega. V resnici so na rednem računu zbirali denar in ga le prenakazali, da ne bi bilo treba razkriti, kdo je podarjal denar ali od kod je sicer prišel, kar morajo za volilne račune, kjer poslovanje po volitvah pregleda pri večjih strankah tudi računsko sodišče. Tudi pri referendumih nedavno smo priča podobnim manipulacijam.

Pred volitvami pa smo že priča tudi kampanjam, ki jih izvajajo vladni zasebni zavodi, ki so financirani iz neznanih virov iz tujine. Denimo, Zavod 8. marec Nike Kovač. To je izjemno sporno in lahko vodi celo v razveljavitev volitev. To se je, ko so na rezultat z denarjem skušali vplivati iz Kremlja, zgodilo na predsedniških volitvah v Romuniji.