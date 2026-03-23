Svoboda izgubila 12 sedežev, pred štirimi leti jih je DVK narobe izračunala šest

Levo-sredinske stranke Svoboda, SD in Levica bodo namesto 53 imele v parlamentu le še 40 glasov.

Največ jih je izgubila Svoboda: kar 12. Ob en sedež je še SD. Opozicijski SDS in NSi (s SLS in Fokusom) sta pridobili vsaka po en sedež. Šest so jih Demokrati, pet pa Resni.ca. Demokrati se razglašajo za sredinske in imajo pomisleke, ali bi Golobu pomagali ohraniti oblast. Resni.ca se razglaša za desno stranko, ki pa bi šla prej v levo vlado, ker v desno z Janezom Janšo noče. Robert Golob je napovedal, da bo skušal v vlado pridobiti NSi, Demokrate in Resni.co. Le s SDS, ki je dosegla ob Svobodi daleč najboljši rezultat, se ne bo pogovarjal. Podobno ima slabo mnenje o Svobodi Janša. Golobu očita, da je zlorabil državo v kampanji proti njegovi stranki.

Pravi rezultat volitev bo znan šele čez dober teden, ko bodo prišteti še vsi glasovi iz posebnih volišč, tudi tisti, ki bodo prišli po pošti in iz ambasad v tujini. Pa še takrat so o rezultatu mogoči spori.

Z dodatnimi glasovnicami v tednu po volitvah se praviloma razmerja moči med strankami ne spreminjajo močno, pogosto pa to, kdo iz posamezne stranke je izvoljen. Pred štirimi leti je DVK najprej zaradi napake v programski opremi napačno “izvolila” kar šest poslancev. Pri preračunavanju so se zmotili. V stranki Gibanje Svoboda sta, ko so napako popravili, mandat dobila Franc Props in Tine Novak, ne pa Tomaž Lah in Jurij Lep. V SDS Alenka Helbl in Dejan Kaloh, ne pa Maja Kocjan in Andrej Kosi. V stranki Nova Slovenija – NSi Janez Žakelj, ne pa Klemen Matko. V stranki Levica pa Tatjana Greif, ne pa Ana Černe.