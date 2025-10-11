Svetovni dan paliativne oskrbe: V Sloveniji potrebujemo dobro paliativno oskrbo, ne pa zakona o evtanaziji!

Paliativna oskrba je pomembna, ker izboljša kakovost življenja bolnikov z neozdravljivo boleznijo, zato mora biti dobro razvita in dostopna za vse, ob današnjem svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe pozivajo strokovnjaki. Slovensko društvo Hospic, ki letos praznuje 30 let delovanja, bo okrogli jubilej obeležilo na današnji slovesnosti.

Svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki poteka vsako drugo soboto v oktobru, bo tokrat pod geslom Izpolniti obljubo: univerzalni dostop do paliativne oskrbe. “Paliativna oskrba je pomembna zato, ker si večina ljudi želi umreti v varnem okolju,” je dejal vodja detabuizacije v Slovenskem društvu Hospic Jani Kramar. Paliativna oskrba pomeni celostno oskrbo ob koncu življenja. Poskrbeti želijo tako za socialne kot tudi duševne in duhovne potrebe neozdravljivo bolnega do konca življenja. Hkrati želijo opolnomočiti svojce, da so mu v oporo.

Onkološki inštitut Ljubljana, ki se pridružuje letošnjemu sloganu, se osredotoča na aktivnosti, s katerimi bi lahko dosegli univerzalni dostop do paliativne oskrbe za vse, ki jo potrebujejo. V Sloveniji se potrebe po paliativni oskrbi povečujejo zaradi staranja prebivalstva in večanja bremena neozdravljivih bolezni, med katerimi je rak, za katerim vsako leto umre več kot 6000 ljudi. V svetu medtem po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in Mednarodnega združenja za hospic in paliativno oskrbo vsako leto potrebuje paliativno oskrbo več kot 60 milijonov ljudi. Paliativna medicina je letos prvič del kurikuluma študentov ljubljanske medicinske fakultete in del priprave za uvedbo specializacij za zdravnike in medicinske sestre.

V Sloveniji potrebujemo dobro paliativno oskrbo, ne pa zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja!

Včeraj ob 15.30 sta Aleš Primc, voditelj Koalicije “proti zastrupitvi bolnikov”, in Milena Miklavčič v Državni zbor ponosno vložila zahtevo za razpis referenduma, ki jo je podprlo kar 46.245 državljank in državljanov. Vlada danes do 12.00 ni odgovorila na kompromisni predlog Koalicije “Proti zastrupitvi bolnikov!”, naj sama razveljavi sporni zakon. S tem referendum Proti zastrupitvi bolnikov ne bi bil potreben.

Na novinarski konferenci je Aleš Primc izrazil prepričanje, da bo referendum uspel, zakon pa bo zavrnjen. “S tem bomo pokazali, da je Slovenija prijazna za vse, tudi bolnike,” je povedal po vložitvi zahteve, poroča STA.

Pisateljica Milena Miklavčič, ki je skupaj s Primcem vložila potrebne podpise, je dejala, da bi bila vesela, če bi se v družbi “začeli boriti za dostojno smrt in za življenje”. Meni, da bi morali ob koncu človekovega življenja razmišljati, “kaj smo mu dali, ne pa, kaj smo mu vzeli”.

Milena Miklavčič je obenem izrazila razočaranje nad osebnimi napadi, ki jih je doživela med kampanjo, ter poudarila svojo zavezanost dostojnemu in humanemu slovesu s tega sveta. Ob tem je pozvala k razmisleku o tem, kaj ljudem v stiski lahko damo, namesto da jim v zadnjih trenutkih kaj odvzamemo.

Nasprotniki zakonov predlagajo, da se referendum izvede hkrati z državnozborskimi volitvami spomladi prihodnje leto, saj menijo, da bi s tem preprečili nepotrebne stroške in pokazali politično odgovornost. Po zakonodaji mora med razpisom referenduma in glasovanjem preteči najmanj 30 dni in največ eno leto.