Sramota: pred volitvami so vpili »30 dni do specialista« – zdaj je to že 594 dni!

Piše: V. K.

Trideset dni do specialista, so – najprej v SD, nato vsi v koaliciji – vpili pred in po volitvah aprila 2022. In kakšno je danes realno stanje?

Ena od bralk nas je opozorila:

»14. januarja mi je bila izdana napotnico za ultrazvok (UZ) abdomna, ki ga moram po mnenju specialista kontrolirati enkrat letno. Nazadnje sem ga opravila lani spomladi.

Prvi možen termin v moji bližini, ki mi je bil ponujen, je 13. september 2027, tj. čez 594 dni! Razen, če bi se vozila ne vem kako daleč, kar pa mi službene obveznosti in situacija v družini ne omogoča!

Dejansko sem prisiljena iti na UZ samoplačniško, pa že zdaj plačujem obvezno zdravstveno zavarovanje več kot 6.820 evrov letno!«

Ob tem je dodala, da minister za finance Klemen Boštjančič, tudi podpredsednik vlade in Golobove koalicije, govori, da imamo zastonj zdravstvo. »Kaj pa je plačilo 6.820 evrov? Komu so namenjene storitve za moj denar? Ker normalen človek v normalni državi bi za ta denar moral dobiti hotelsko nastanitev s petimi zvezdicami pri vsaki želeni storitvi s kosilom, ne pa čakalno vrsto več kot leto in pol. Sramota!«

Bralka je pismo poslala tudi vsem predsednikom vladajočih strank in pripisala: »Lažnivci in nesposobneži, komaj čakam 22. marec, da se skidate z enosmernimi kartami v Tanguzijo, pa četudi vzamete s sabo vse pokradene milijone! Samo da vas Slovenci več ne vidimo.«