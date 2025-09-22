“Sosednja Hrvaška organizira gospodarske forume, Golobovi pojejo Bela ciao in favorizirajo Palestino ter Iran”

Piše: Moja Dolenjska

“Medtem ko sosednja Hrvaška organizira gospodarske forume s tehnološkimi velesilami, Golobovi v Sloveniji pojejo Bela Ciao in favorizirajo Palestino in Iran. Zato pa ima Hrvaška 4-krat večjo gospodarsko rast od Slovenije. Medtem ko je bilo leta 2008 ali 2021 ravno obratno.”

Tako je Janez Janša na X komentiral sporočilo hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića o Gospodarskem forumu Japonska – Hrvaška v okviru enega največjih mednarodnih dogodkov Expo 2025 v Osaki, ki združuje države z vsega sveta.

Plenković je še sporočil, da se je gospodarskega foruma Japonska – Hrvaška udeležilo 200 hrvaških in japonskih gospodarstvenikov ter ustanov, kar pomeni nov zagon v poslovnih odnosih.

Sporočil je, da članstvo Hrvaške v EU, evroobmočju in Schengnu, kmalu tudi v OECD, skupaj z investicijsko bonitetno oceno stopnje A, povečuje privlačnost Hrvaške kot zanesljive investicijske in poslovne destinacije.

“Zadovoljni smo z nenehnim trendom rasti števila prihodov japonskih turistov na Hrvaško. Trgovinska izmenjava med Hrvaško in Japonsko v prvih šestih mesecih leta 2025 beleži rast.” Želijo si, da bi se izmenjava še bolj okrepila. Velik potencial za sodelovanje je na področjih visoke tehnologije, umetne inteligence in zelene energije, posebej pa izstopa izvoz hrvaške tune na Japonsko. Plenković je vsem gospodarstvenikom zaželel uspešen forum in čim boljše sodelovanje v prihodnosti! (vir)

Tako na Hrvaškem, slovenska vlada oziroma njen predsednik Robert Golob pa se v tem času ukvarja z vsem drugim, le s tistim ne, kar bi državi in njenim državljanom lahko pomagalo in prineslo blagostanje.

