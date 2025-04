Sodišče znova: Andreja Graha Whatmougha ste odstavili in odpustili nezakonito

Piše: Spletni časopis

Popolno sramoto je ne delovnem in socialnem sodišču znova doživel predsednik sveta RTVS Goran Forbici, ki so si ga z največjo čistko v zgodovini na RTVS nastavile stranke Svoboda, SD in Levica.

Sodišče je odločilo, da je bila predčasna razrešitev nekdanjega direktorja Andreja Graha Whatmougha nezakonita in je jo razveljavilo. Nezakonito pa je bila tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi, piše v sodbi, ki jo je podpisala predsednica senata okrožna sodnica Goranka Franz Ravbar. Whatmougha so vladne stranke predčasno odstavile s spremembo zakona, Forbiciju pa se je z izvedbo še širše čistke tako strahovito mudilo, da ga je odstavil še bolj ekspresno in to celo v času, ko je bil na dopustu.

Zoper že drugo delno sodbo, ki še ni o višini odškodnine, se vrh RTVS, ki je izgubil spor, lahko pritoži v dveh tednih od prejema sodbe in to na višje delovno in pravno sodišče

Sodišče je že drugič odločilo vsebinsko enako, da je bil Whatmougha odstavljen in odpuščen nezakonito. Pritožbi na prvo sodbo je višje sodišče deloma ugodilo in v razveljavljenem delu sodbo vrnilo v ponovno odločanje. Ki se pa je spet končalo neslavno za predsednika sveta RTVS Gorana Forbicija, ki je zagrešil nezakonitost, da bi lahko nastavil Zvezdana Martića, ki pa je medtem tudi že odstopil skupaj s celotno svojo upravo. So pa Martićevi v kratkem mandatu dosegli predčasno zamenjavo obeh najpomembnejših odgovornih urednikov TVS: Jadranke Rebernik in Rajka Geriča. Te predčasne politične zamenjave urednikov so bile cilj vladnih strank, da so lahko nastavili še svoj uredniški vrh.

Andrej Grah Whatmough Foto:DZ/Matija Sušnik

Geriča so odstavili celo tako, da so s spremembo statuta ukinili položaj odgovornega urednika drugega in tretje programa TVS. Pred tem so ga s sodelavci poslali na čakanje, ko je funkcijo odgovornega urednika še opravljal. Kaj takega se je na RTVS zgodilo sploh prvič v zgodovini države. Iz podobnih javnih servisov po svetu kak podoben primer, da bi prepovedali delo uredniku, ki bi ostal formalno odgovoren za programe, ni znan. Celo iz Rusije ne.

Ko so izvedli menjave, so Martićevi za vladne stranke postali nekoristni, in so se morali posloviti.

Odškodnina, če sodba obvelja, bo zelo verjetno visoka. V primeru, ko je bila Nataša Pirc Musar v preteklosti za generalno direktorico sicer izvoljena, a odločitev ni obveljala, ker je svet RTVS odločil, da glasovanje ni bilo izvedeno pravilno in tam zaradi tega ni bila zaposlena, je v poravnavi Igor Kadunc, ki je direktor postal, ker to ni uspelo Musarjevi, izplačal 70.000 evrov za škodo sedanji predsednici države. Kadunc trdi, da bi bila odškodnina Pirc Musarjevi, ki je takrat delala kot odvetnica, in stroški, če se ne bi poravnal, po sodnem postopku še veliko višji in da je bila modra odločitev o poravnavi za RTVS po napaki programskega sveta pet let prej.

Sodišče je odstavitev in metanje na cesto razveljavilo, ker je bil postopek napačno izveden. Iz neuspešnega vročanja na napačen način pa je novi politično nastavljeni vrh RTVS naredili tudi zgodbo v medijih, da bi Grah Whatmougha diskreditirali. Del medijev pa je pri tem propagandnem črnjenju pomagal. Nenavaden propaganden vpliv medijev je razviden tudi iz tokratne sodbe. Nenavadna pisanja medijev bi naj vplivala celo na detektivko, ki je iskala Grah Whatmougha. Med dopustom zaposleni ni dolžan biti doma, je opozorilo sodišče. Celo pričakovati je mogoče, da med dopustom zaposleni ne bo doma, so opozorili. Če doma v času dopusta ne prevzame pošte, to ne pomeni, da se je izmikal prevzemu.

Malo verjetno je, da bi se novinarji v medijih, ki so ravnali neetično, ker so sodelovali z oblastjo pri čistki in črnjenju nezakonito odstavljenih, opravičili javnosti.

Celotna sodba, prikril sem le osebne podatke, ki vsebinsko niso pomembni, je takšna: