Sodelavec na RTV Slovenija vohunil za Jožetom Možino

Piše: Moja Dolenjska

Odnosi med zaposlenimi na RTV Slovenija so že tradicionalno slabi, še dodatno jih je poslabšalo politično rovarjenje vlade Roberta Goloba takoj po volitvah. Zaposleni so razdeljeni v dva tabora, večinskega, ki je naklonjen politični levici, in manjšinskega, ki si prizadeva za koliko toliko uravnoteženo poročanje RTV Slovenija.

V slednjega sodi tudi Jože Možina, ki je zaradi svojega dela pogosto tarča skrajne leve politike in njenih pristašev. Zdaj pa je bil, kot kaže, tudi tarča sodelavcev.

V petek zvečer, ob 22.18, je namreč Možina na svojem X profilu objavil, da je ob 22.00 zvečer v svoji pisarni na RTV zalotil njemu nenaklonjenega sodelavca.

Kot je zapisal, je tako pozno izjemoma v pisarni. Od tod verjetno presenečenje na obeh straneh – tako Možine, ki je bil v svoji pisarni in je vanjo vpadel njemu nenaklonjen zaposleni, kot zaposlenega, ki v pisarni Možine nima kaj iskati in ni znal razložiti, kaj je tam želel početi oz. zakaj je tja prišel. Presenečeni obiskovalec je v zadregi in jecljajoče pisarno kolikor je bilo mogoče hitro zapustil.

Kaj je počel v pisarni Možine, slednji ne ve, vse skupaj pa še najbolj spominja na poskus vohunjenja za Možino.