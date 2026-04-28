So Rusi začeli prisilno novačiti študente v vojsko? Kremelj zanika obtožbe

Piše: C. R.

Po poročanju Institute of War je rusko obrambno ministrstvo zavrnilo trditve, da naj bi pri rekrutiranju skušalo zapolniti kvote z univerzitetnimi študenti. Po navedbah ministrstva naj bi bili vsi postopki prostovoljni, očitke o množičnih izključitvah študentov z univerz pa označuje za neutemeljene.

Na skupnem sestanku 27. aprila so predstavniki ruskega obrambnega ministrstva, ministrstva za znanost in visoko šolstvo ter vodilnih ruskih univerz razpravljali o “načelih in pogojih” vključevanja študentov v sile brezpilotnih sistemov (USF). Ruski namestnik obrambnega ministra, general Viktor Goremikin, je ob tem poudaril, da so pogodbe z ministrstvom praviloma sklenjene za obdobje enega do treh let, študentske pogodbe z USF pa za enoletno obdobje, pri čemer naj bi se podpisnik odločil za dolžino služenja. Goremikin je zatrdil, da Rusija ne uporablja prisile pri podpisovanju pogodb ter da je prostovoljnost ključno načelo rekrutacijskega procesa. Dodal je tudi, da vojaški predpisi prepovedujejo premestitev pripadnikov USF v druge enote brez njihove privolitve, ob izteku pogodbe pa mora vojaško poveljstvo pripadnika odpustiti iz službe.

Ministrstvo je napovedalo, da bo obrambni minister Andrej Belousov do konca aprila 2026 izdal dodatna navodila, s katerimi bodo poveljniki osebno odgovorni za spoštovanje pravil o nepremestitvi pripadnikov USF brez soglasja. Namestnik ministra za znanost in visoko šolstvo Dmitrij Afanasjev je ob tem navedel, da je ministrstvo prejelo le šest pritožb glede domnevnega prisiljevanja študentov k podpisu pogodb, pri čemer naj bi bile vse po preiskavi zavrnjene kot neutemeljene. Goremikin je dodal še, da naj bi po njihovih raziskavah 93 odstotkov anketiranih študentov zaupalo ruskemu obrambnemu ministrstvu pri izvajanju pogodbenih obveznosti.

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 28, 2026

Kljub uradnim zagotovilom se v Rusiji nadaljuje razprava o učinkovitosti rekrutacijske kampanje, ki je bila uvedena konec leta 2025 in v začetku 2026. Kritiki – vključno z vojaškimi blogerji – opozarjajo na zaskrbljenost študentov, da bi lahko bili po podpisu pogodbe premeščeni iz enot brezpilotnih sistemov v bolj izpostavljene bojne enote z višjimi izgubami. Po nekaterih informacijah naj bi rusko ministrstvo za znanost in visoko šolstvo celo usmerjalo univerze, naj zagotovijo, da vsaj dva odstotka študentov podpišeta pogodbe z obrambnim ministrstvom, kar dodatno spodbuja razprave o prostovoljnosti sodelovanja.

Hkrati ruski uradniki nadaljujejo z javnim poudarjanjem širših strateških ciljev v Ukrajini. Denis Pušilin, vodja t. i. Doneške ljudske republike, je izjavil, da mora Rusija vzpostaviti “varovalni pas” v Dnipropetrovski oblasti ter popolnoma zavzeti preostali del Zaporoške oblasti, kar kaže na nadaljevanje teritorialnih ambicij onkraj doslej javno predstavljenih ciljev.

Na mednarodnem področju pa je v Sankt Peterburgu potekalo srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in iranskim zunanjim ministrom Abasom Aragčijem. Srečanje je potekalo v času povečanih napetosti med Iranom ter ZDA in Izraelom, pri čemer sta strani ponovno poudarili strateški pomen rusko-iranskih odnosov. Po poročilih naj bi Rusija Iranu v preteklosti zagotavljala tudi obveščevalne podatke o vojaških ciljih ZDA in drugih regionalnih akterjev.