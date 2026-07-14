Smo priča koncu rdečega turizma Tanje Fajon na račun davkoplačevalcev?

Piše: Celjski glasnik

Ko so volivke in volivci Tanji Fajon in vladi Roberta Goloba pokazali rdeči karton, se je najprej ugibalo o vrnitvi nekdanje zunanje ministrice na RTV Slovenija.

S tem bi ponovno davkoplačevalci plačevali še enega propagandista globoke države. Kasneje pa se je pričelo govoriti o službi na predstavništvu EU za regijo Sahel, ki bi Fajonovi ponovno prinesel dobro plačano službo.

Konec turizma na stroške davkoplačevalcev. Deo gratias. https://t.co/jfdtvlRbvj — Boštjan M. Turk (@m_bostjan) July 10, 2026

Mediji so seveda takšno vest hitro vzhičeno pričeli deliti med svoje bralce in poslušalce ter ljudi prepričevati, kako bi to bilo pomembno za Slovenijo, da bi imela takšnega predstavnika. V resnici pa bi šlo kot zapisano za dobro plačano službo Tanje Fajon, ki bi kot na ministrstvu še naprej lahko izvajala rdeči turizem za davkoplačevalski denar.

A, seje zadeva kot vse kaže zapletla in davkoplačevalcem le ne bo potrebno plačevati še enega Tanjinega turizma? Glasovanje, ki bi naj potekalo danes bo verjetno predstavljeno, saj je dobila Fajonova mnenje s pridržkom, a sama je še vedno prepričana, da bo lahko izvajala svoj turizem za davkoplačevalski denar. “Konec turizma na račun davkoplačevalcev. Deo gratias,” je ob tem zapisal dr. Boštjan M. Turk.