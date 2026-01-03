Slovenskim skrajnim levičarjem se podira svet

Piše: C. Š.

Tako v Levici kot Mi Socialisti Mihe Kordiša obsojajo vojaško operacijo ZDA, s katero so umaknili samodržca Nicolasa Madura. Prav slednji so bili večkrat gostje v tej najrevnejši južnoameriški državi.

Spomnimo na leto 2017, ko sta takratna poslanca Združene levice Miha Kordiš in Violeta Tomić na povabilo Madurovega režima potovala v državnem predsedniškem letalu na opazovnje volitev v Venezueli, kar je sprožilo kritike zaradi stroškov za venezuelske davkoplačevalce, ki je danes najrevnejša južnoameriška država, pred socialistično ugrabitvijo pa je bila najbogatejša.

Da je bila mera polna, se je Kordiš udeležil še lanske inavguracije zadnjega mandata Nicolasa Madura, za katerega je danes povsem jasno, da je bil ukraden po prepričljivi zmagi opozicije.

Slovenski skrajneži na levici so to z nafto bogato, a obubožano državo predstavljali kot svetel socialistični model. Niso pa pri tem nikoli jasno povedali, da kar 82 odstotkov prebivalcev živi v revščini, 53 odstotkov pa v ekstremni revščini. Nezaposlenost naj bi bila med 35 in 50 odstotki. Več kot polovica zdravstvenih ustanov nima niti dostopa do pitne vode. V državi vlada popolna cenzura medijev in nekaterih spletnih strani, v zaporih so v nečloveških razmerah podvrženi mučenju politični zaporniki, ki naj bi jih še vedno bilo okoli 1800. V državi vlada kriminal in visoka stopnja umorov ter femicidov. S protestniki je režim obračunaval s poboji in množičnimi aretacijami.

Kako slovenska radikalna levica še vedno brani nelegitimen, protipraven, protičloveški in zločinski režim, ki ga po vsej verjetnosti ne bo več, si lahko ogledate v nadaljevanju: