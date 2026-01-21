Slovenska karitas za pomoč Ukrajini: Zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo so to zimo tam razmere najhujše od začetka vojne

Humanitarne razmere v Ukrajini so to zimo najtežje od začetka vojne. Ljudje že štiri leta živijo v nenehnih napadih, pogosto brez ogrevanja, elektrike, vode in osnovnih življenjskih potrebščin. Pri temperaturah pod –15°C je pomoč nujna.

Zaradi vojne je dom v Ukrajini zapustilo 9 milijonov ljudi, 13 milijonov pa jih to zimo nujno potrebuje humanitarno pomoč. Visoka inflacija otežuje dostop do zdravil in življenjskih potrebščin, zlasti starejšim in družinam z otroki. Mnogi so tudi psihično izčrpani. Potrebe hitro naraščajo, saj je mednarodne pomoči vse manj. Slovenska karitas želi ostati blizu ljudem v Ukrajini in zato prosi za nadaljnjo pomoč, še posebej v tej zimi. Z zbranimi sredstvi bo v sodelovanju s Caritas-Spes Ukrajina podprla nakupe kurjave in osnovnih potrebščin za najbolj ranljive.

Mira Milavec, sodelavka Caritas-Spes Ukrajine, v sodelovanju s katero pomaga Slovenska karitas od začetka vojne, je o trenutnih razmerah v Ukrajini dejala: »Razmere v Ukrajini so to zimo izjemno težke. Lahko rečem, da gre za eno najtežjih zim z vidika humanitarnih razmer od začetka vojne. Vstopamo že v peto leto nenehnih napadov, pomanjkanja elektrike in ogrevanja ter v zadnjih mesecih tudi ene največjih evakuacijskih akcij iz regij, kot so Zaporožje, Dnipropetrovsk, Doneck in Harkov. Ne gre več samo za vzhodne dele Ukrajine, temveč tudi za velika mesta, kot je Kijev. Razmere se iz tedna v teden slabšajo, saj so napadi vse pogostejši, uničenje pa večje. Tudi potrebe so temu primerne. Ljudje, ki so bili evakuirani, so ostali brez vsega, kar pomeni, da nujno potrebujejo osnovna sredstva za preživetje. Zaradi zelo visoke inflacije so potrebe po zdravilih, zlasti med starejšimi, izjemno velike. Prisotna je tudi velika utrujenost zaradi celotne situacije, zato so zelo pomembne psihosocialna podpora ter pomoč pri preživetju zime. Caritas-Spes Ukrajina pomaga ljudem predvsem na vzhodu države z denarno podporo za hrano, za nakup kurjave, obnovo domov, psihološko pomočjo otrokom in odraslim ter podporo razseljenim in najbolj ranljivim, kot so invalidne osebe. Slovenska pomoč ima za ljudi v Ukrajini velik pomen, še posebej v času, ko je splošne pomoči vedno manj, saj je podpora iz Slovenije stabilna. Zahvaljujemo se vsem Slovencem, ki pomagate preko Slovenske karitas in Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Vaša pomoč pomeni za Ukrajince veliko – daje jim občutek, da niso pozabljeni in da slovenski narod ostaja solidaren ter jih ne pušča samih.«

Dosedanja skupna pomoč Slovenske karitas Ukrajini je znašala več kot 6 milijonov evrov, od tega z 1,1 milijoni evrov v letu 2025 (obnova hiš, šole, pomoč s toplimi obroki, psihosocialna pomoč in rehabilitacija, nakup kurjave za zimo itd.) Sredstva so prispevali številni darovalci posameznikov, več kot 250 podjetij ter Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS s sofinanciranjem projektov preko humanitarnega strateškega partnerstva. Slovenska karitas pomaga v sodelovanju s Caritas-Spes Ukrajina predvsem z denarno pomočjo gospodinjstvom, pri obnovi domov in infrastrukture ter z rehabilitacijo in psihosocialno podporo najbolj ranljivim predvsem na vzhodu države. Od začetka vojne je Slovenska karitas iz Slovenije v Ukrajino poslala tudi 42 humanitarnih pošiljk materialne pomoči. Hvala vsem Slovencem za solidarnost in sočutje.

Sredstva za pomoč Ukrajini je možno nakazati na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč Ukrajini

Sklic: SI00 870

BIC banke: LJBASI2X

Koda namena: CHAR

Prispevek v višini 5 EUR ali 10 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom UKRAJINA5 in UKRAJINA10 na 1919.