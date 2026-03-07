Slovenija vstaja: Kaj SDS ponuja in kako se razlikuje od levice

Piše: A. G.

Slovenska demokratska stranka je za volivce pripravila nabor 20 poudarkov o tem, kaj slovenskemu volivcu ponuja SDS in kaj tranzicijska levica. “Slovenska demokratska stranka do volitev gradi koalicijo z volivci. Slovenija vstaja, nebo se jasni in slovenski volivec bo imel na volišču pred seboj nazorno sliko,” so ob tem zapisali.

Poudarki sicer prikazujejo, kaj slovenski volivec lahko pričakuje od SDS in kaj levice, ki jo v tem mandatu sestavljajo Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica. “Razločevanje je enostavno”, pravijo.

Levica gradi na zavisti, mi gradimo na ambiciji. Namesto zamere in zavisti ponujamo ambicijo. Željo. Prizadevanje. Priložnost. Imeti razlog, da zjutraj vstaneš s ciljem in motivacijo. Prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Ustvarjamo, da bodo naši potomci na boljšem kot smo bili mi. Ustvarjamo stvari, na katere smo ponosni. Na katere bodo ponosne prihodnje generacije. Mi gradimo Slovenijo. Levica nas sili, da gremo naprej le s hitrostjo najbolj počasnega v razredu. Mi zagovarjamo hitrost, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči. Tistim, ki kljub delu ali zaradi nesreče padejo pod prag revščine, pomagamo s socialno mrežo in ne tako, da zaradi njihove počasnosti ustavljamo hitrejše. Levica hoče čim več odvisnikov od države. Mi si želimo čim več neodvisnih, suverenih osebnosti. Levica si prizadeva za to, da bi na koncu vsi imeli minimalne plače. Mi se borimo, da bi bila plača vseh višja. Zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu in rezultatih dela. Ni napredka brez konkurence. Levica hoče obdavčiti vse tiste, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše. Mi temu nasprotujemo in ustvarjamo pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lastno streho in lasten dom. Levica zagovarja utopično, proti znanstveno zeleno politiko, ki uničuje našo industrijo in energetsko neodvisnost države. Mi zagovarjamo razumne politike varovanja okolja, ki omogočajo tako blaginjo kot zdrav naravni življenjski prostor ter povečujejo energetsko samostojnost države. Levica trdi, da so izvozniki Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Mi pravimo, da so Ahilova peta slovenskega razvoja levičarji. Levica podjetnike dodatno obdavčuje, predsednik vlade jih pošilja na Hrvaško, nekateri pa bi jih kar z bajoneti nagnali v morje. Mi zagovarjamo ugodnejše pogoje za domače podjetnike in tuje naložbe, kar edino na koncu prinese tudi več denarja za plače, za razvoj in skupne potrebe. Levica krepi centralizacijo države in finančno siromaši občine. Mi zagovarjamo decentralizacijo in finančno samostojnost občin, ki so skupaj s slovenskim gospodarstvom ključen dejavnik stabilnosti v državi. Levica je krepko povečala število ministrstev in drugih enot javne uprave in birokracije. Mi zagovarjamo vitko državo, razumne davke, kvalitetne storitve javne uprave in nagrajevanje po delu in uspešnosti. Najbolj pogost izgovor levice, da nekaj ne naredi, je, češ da pogoji še niso pravi. Da rabijo več časa. Vedno več časa. Dva mandata. Mi pravimo, da je pogoje treba ustvariti. Kjer oni vidijo probleme in iščejo izgovore, mi prepoznavamo priložnosti. Vedno je čas za znanje, delo in lepoto. Za ambicijo. Za stvar. Levica govori o sprostitvi ustvarjalnosti in talentov. V resnici tega ni nikjer dosegla, ker vse ubije z uravnilovko. Mi zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu in uspehu, kar edino sprošča ustvarjalnost in talente. Levica terja spremembe zaradi ideologije, SDS zagovarja tiste spremembe, ki izboljšujejo položaj ljudi. Levica v ospredje stalno potiska pravice manjšin. Zgolj in samo manjšin. Manjšine umetno potiska v konfrontacijo z večino. Za nas pa so pomembne vse pravice in pravice vseh. Tako manjšine kot večine. Brez škodljive konfrontacije. Levica si prizadeva, od objave komunističnega manifesta naprej, razgraditi družino, narod, zasebno lastnino in vero. Mi družino branimo kot temeljno celico družbe in domovino kot naš skupen dom. Svojo domovino cenimo. Cenimo našo kulturo in tradicijo. Hvaležni smo našim prednikom za ustvarjeno. Spoštljivi smo do njihovih naporov, njihove vere in postav. Prizanesljivi smo do njihovih dejanj, saj enak odnos pričakujemo tudi od naših potomcev. Levica brani svojo prirejeno zgodovino, mi se s tem ne ukvarjamo. Mi zgodovino ustvarjamo. Pravijo, da brez tako imenovane NOB ne bi bilo samostojne Slovenije. Mi cenimo vsakega posameznika, ki se je v prejšnjem stoletju uprl fašizmu, nacionalsocializmu ali komunizmu. Vendar vemo, da samostojne Slovenije in slovenske države zagotovo in dokazano ne bi bilo brez osamosvojitve, ki je narod združila. Vrednote slovenske osamosvojitve so zato vrednotno središče slovenskega naroda in temelj, na katerem Slovenija stoji. Ne branimo preteklosti, ampak gradimo prihodnost. Tranzicijska levica vidi rešitev za demografski problem Slovenije in Evrope v priseljevanju. Hkrati pa slovenske podjetnike pošilja v tujino. Ena prvih potez Golobove vlade je bila ukinitev Urada za demografijo v Mariboru ter izjava, da je treba ilegalne migracije izenačiti z legalnimi. Pod krinko lažne solidarnosti z našim denarjem tako leva politika spreminja podobo Slovenije in s tem tudi strukturo volilnega telesa, kar je končni cilj te protinarodne politike. SDS rešitev vidi v dvigu blaginje, večjemu veselju do življenja ter povečanju rodnosti. Slovensko družino postavljamo v ospredje, kot temeljno celico družbe. Družina je za narod in državo z nacionalnega in tudi ekonomskega vidika investicijski projekt za prihodnost in ne zgolj del socialne politike. Zato ne pristajamo na vladno ravnanje, ki za ilegalnega migranta troši dvakrat več davkoplačevalskega denarja kot znaša minimalna plača slovenskega delavca. Takšna politika v Slovenijo privlači tujce iz najbolj oddaljenih kultur, hkrati pa s siromašenjem gospodarstva in prebivalstva odganja mlade Slovenke in Slovence v tujino s trebuhom za kruhom. Levica iz dneva v dan povečuje birokracijo. Mi bomo birokratske ovire odpravljali. Gradili bomo sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti. Prednosti levice v političnem boju so v tem, da povsod nastopajo z enakimi parolami. Enakost. Socialna pravičnost. Zavist. Zamera. Nekdo drug je kriv, da ti ni boljše. Enaki zgrešeni odgovori na različna vprašanja. Ter stalno ponavljanje istih banalnosti povsod. Hkrati nas silijo, da se ukvarjamo z umetnimi dilemami, kjer odgovore poznamo od nekdaj. Koliko je spolov. Ob vsakem rojstvu to vemo, odkar obstajamo. A silijo nas, da s temi neumnostmi izgubljamo čas. S tem ponižujejo znanost in zanikajo temeljne pridobitve razsvetljenstva. SDS znanost brani. Bistvo trajnega programa SDS niso parole, ampak je blaginja slovenskega človeka. SDS se bo borila za vsakega posameznika, ki mu centralistično upravljanje, privilegiji prvorazrednih, različne birokratske ovire, neenaka obravnava, birokratska šikaniranja, dolgi sodni postopki, ignoranca organov socialne države ipd. onemogočajo enakopravne izhodiščne možnosti za uspeh in srečo v življenju.

SDS se bo borila za vsakega

SDS pri tem še poudarja, da se bo borila za vsakega, ki se zaradi trenutnega stanja v lastni domovini počuti drugorazreden. Za vsakega otroka, ki ima voljo in sposobnosti, a zaradi družinskih razmer ne more obiskovati primerne šole; za dijaka in študenta, ki je neupravičeno ostal brez zadostne štipendije; za vsakega delavca, čigar delo je preveč obdavčeno; za vsakega podjetnika, ki ga davčna uprava neupravičeno šikanira; za vsakega kmeta, ki skrbi za zdravo hrano ter urejenost in poseljenost našega podeželja in gorskega sveta; za vsako družino, ki jo brez lastne krivde potiskajo proti socialnemu robu; in za vsakega uslužbenca v javnem sektorju, ki za enako plačo opravlja delo drugih, ki izkoriščajo togo delavnopravno zakonodajo.

SDS se bo borila tudi za pravice vsakega delavca in upokojenca, ki danes prejema dvakrat nižjo plačo ali pokojnino kot znaša strošek enega ilegalnega migranta, ki je zaprosil za azil v Sloveniji. Prav tako ne bo ostala tiho ob težavah invalidov, katerih preživetje je ogroženo, medtem ko sredstva odtekajo v tujino, na primer v Kladušo in Palestino.

Cilj SDS je, da Slovenija postane prostor pravičnosti in dom, kjer se bo vsak Slovenec in vsak lojalen državljan počutil varnega in sprejetega. V ospredje družbene pozornosti bodo prišli tisti, ki dobro delajo in dobro gospodarijo, ki ustvarjajo nova kvalitetna delovna mesta in so inovativni – tisti, ki resnično gradijo prihodnost Slovenije.