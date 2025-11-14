Slovenija še vedno pleše? Davkoplačevalci bodo zahvaljujoč Levici financirali tudi zavod za sodobni ples

Piše: A. H. (nova24tv.si)

V času, ko družine komaj shajajo, bolni otroci čakajo na donacije, cene osnovnih dobrin pa divje rastejo, se stranka Levica odloči za ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples – še enega nepotrebnega sesalca za davkoplačevalski denar.

Namesto reševanja perečih težav v zdravstvu, stanovanjski politiki ali poplavljenski obnovi, ministrica za kulturo Asta Vrečko iz Levice slovesno napoveduje “uresničevanje zavez” z novim zavodom, ki bo v štirih letih požrl štiri milijone evrov iz državnega proračuna, občinskih vložkov in kohezijskih sredstev. Javnost je upravičeno ogorčena, kar se kaže v plazu kritičnih komentarjev na družbenem omrežju X.

Vlada je med regijskim obiskom Goriške ustanovila Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti s sedežem v Celjskem domu in delovanjem tudi v novogoriškem EPIC centru. Ustanovitelja poleg države sta mestni občini Celje in Nova Gorica. Po besedah ministrice Vrečko gre za “dolgoročno podporo enemu najbolj prekariziranih področij kulture” z vrhunskimi produkcijami, rezidencami, izobraževanjem, mednarodnim sodelovanjem in “trajnostnim razvojem”. Nov model z dvema lokacijama je zapisan v resoluciji 2024–2031 in razvojni strategiji za sodobni ples, podoben zavod pa je nekoč že obstajal, a bil ukinjen. Ustanovitveni sklep zdaj čakata še potrditvi mestnih svetov.

Javnost besna: “Spet nam bodo kradli!”

A medtem ko Levica slavi “izpolnitev zaveze iz nacionalnega programa za kulturo”, se davkoplačevalci upravičeno sprašujejo: zakaj ravno zdaj? Zakaj ravno to? In zakaj spet iz naših žepov. Na družbenem omrežju X je objava ministrice Vrečko naletela na val sarkazma in ogorčenja. “Spet nam bodo kradli. Stranka Levica, strokovnjaki za krajo davkoplačevalskega denarja,” je bil le eden od številnih negativnih odzivov. Politični analitik Mitja Iršič je bil še posebej oster: “Če pa kaj potrebujemo v teh časih, ko narod umira na obroke čakajoč na onkološke preglede in ko zbira sredstva za otroke z redkimi genetskimi boleznimi, je pa to javni zavod za sodobni ples.”

Kritika je upravičena – kljub poročilom Onkološkega inštituta Ljubljana, da čakalne dobe v onkologiji ostajajo znotraj sprejemljivih mej od začetka leta 2025, javnost zaznava globoke neravnotežje v prioritetah. Medtem ko se za zdravljenje redkih bolezni zbirajo donacije, se za sodobni ples namenja milijone iz proračuna. Uporabnik na X-u je sarkastično zapisal: “Sedaj, ko smo rešili zares najbolj pereči razvojni problem v državi, nam gospodarska rast >7% ne more uiti. V kombinaciji z božičnico in delavskimi zadrugami pa >9%. Hvala stranka Levica.”

Drugi so bili bolj neposredni: “Zaposlen sem v javnem zavodu za sodobni ples se dejansko sliši precej bolj nobl kot prodajam krompirček v McDonalds,” “Pri tej zadevi se vprašam, ali to sploh rabimo, kaj nam to prinese? Plačevali bomo nekega direktorja, zaposlene, pa seveda plesalce. Če so profesionalci in se da od tega živeti, pa je tako vse jasno, odprejo naj trdno in smo vsi srečni. Če niso, naj to delajo v prostem času – hobi.”

Še en uporabnik je našteval neizpolnjene obljube Levice: “Zaveza je tudi 100 hiš na mesec za poplavljence! Zaveza je tudi 30 dni do specialista! Zaveza je tudi 20.000 neprofitnih stanovanj! Zaveza je tudi delujoča dolgotrajna oskrba! Zaveza je ukinitev prostovoljnega ZZ! Zaveza je………,” “Hudo, Asta Vrečko je ustanovila javni zavod za sodobni ples. Zdaj bo pa gospodarstvo zadihalo, končno,. Če kdo ne ve, kaj boste plačevali Asti, naj pogleda ta primer sodobnega plesa,” je ob videoposnetku zapisal uporabnik.

Levica doliva olje na ogenj v času krize

V času, ko davki rastejo, cene energentov, hrane in stanovanj divje naraščajo, kvaliteta življenja pa pada, ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples deluje kot ciničen udarec v obraz vsem, ki komaj shajajo. Levica, ki se rada predstavlja kot zagovornica socialne pravičnosti, z novo institucijo dokazuje, da njene prioritete nimajo stika z realnostjo. Namesto vlaganja v zdravstvo, stanovanjsko politiko ali poplavljensko obnovo, raje ustanavlja zavode za nišne kulturne dejavnosti – na račun davkoplačevalcev. Javnost ima prav: to ni “podpora kulturi”, to je domnevno le še ena oblika institucionalizirane kraje.