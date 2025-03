Slovenija po črpanju evropskih sredstev povsem na dnu

Piše: Moja Dolenjska

Po najnovejših podatkih je Slovenija pri črpanju kohezijskih sredstev Evropske unije med državami z najnižjo stopnjo porabe. Do zdaj je izkoristila približno 4,3 % od razpoložljivih 3,2 milijarde evrov, kar jo uvršča povsem na zadnje mesto med državami članic EU.

Še pred nastopom zdajšnje vlade je bila sicer Slovenija med državami, ki so najbolje črpale evropska sredstva. Kaj se je torej zgodilo, da smo se zdaj znašli povsem na dnu. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek očitke o slabem črpanju evropskih sredstev zavrača in obljublja, da se bo njihovo domnevno dobro delo že še pokazalo, a zdaj smo že globoko v programskem obdobju 2021–2027, Slovenija pa še ni počrpala skoraj nič sredstev.

Vlada močno zamuja tudi z dogovorom za črpanje evropskih sredstev za razvoj regij. Dogovori bi morali biti podpisani že pred januarjem, a se to očitno ne bo zgodilo še kmalu. Nedavno je Jevšek obljubil, da bodo s podpisi dogovorov začeli ta mesec, a za zdaj nič ne kaže, da se bo to tudi dejansko zgodilo.

Vmes pa se Slovenija odreka sredstvom, ki bi jih lahko dobila, a jih zaradi očitno nesposobnosti politike očitne ne bo.