Slovenci z najvišjim odstotkom za socialno varnost, do zdravnika in dolgotrajne oskrbe pa ne morejo!

Piše: Celjski glasnik

Predsednik vlade Robert Golob se rad pohvali, da nam v Evropi in svetu vsi zavidajo naše uspehe, a prav gotovo ima v mislih pri tem davke in prispevke.

To je namreč edino področje, kjer nam lahko zavidajo, saj tuje raziskave kažejo, da je Slovenec eden najbolj obdavčenih državljanov tako v Evropi kot na svetu.

Naslednje leto bomo še višje na lestvici, saj ta graf ne vključuje prispevka za dolgotrajno oskrbo. Plačujemo veliko, kljub temu ljudje ne morejo do zdravnika in dolgotrajne oskrbe. Vir: OECD — RomanaTomc (@RomanaTomc) January 29, 2026

Tudi podatki OECD razkrivajo, da slovenski državljan plačuje najvišje prispevke za socialno varnost in to kar dva odstotka več od druge najvišje uvrščene države Češke. Tudi denimo v Avstriji ali Nemčiji, s katero se Slovenija tako rada primerja, plačujejo po 2 do 3 odstotne točke manj kot v Sloveniji.

Vendar pa to še ni vse, saj lahko pri nas pričakujemo še višji odstotek. “Naslednje leto bomo še višje na lestvici, saj ta graf ne vključuje prispevka za dolgotrajno oskrbo. Plačujemo veliko, kljub temu ljudje ne morejo do zdravnika in dolgotrajne oskrbe,” opozarja evropska poslanka Romana Tomc.