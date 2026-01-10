Skrivnostno polmilijonsko nakazilo županu pod drobnogledom – podjetje, ki posoja, nima prihodkov

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si)

Razkritja o finančnih tokovih župana Zorana Jankovića kažejo na zapleteno mrežo posojil, prevzemov dolgov in prenosa terjatev, pri čemer ključna vloga pripada podjetju AEGIS v lasti Jana Beca – podjetju, ki po dostopnih podatkih nima prihodkov, a je županu izplačalo več kot pol milijona evrov. Na Jankovića smo naslovili novinarsko vprašanje, odgovor bo objavljen po prejetju.

Župan Zoran Janković je protikorupcijski komisiji prijavil spremembe premoženja, vendar o ozadju transakcij ne želi govoriti, prav tako pa pojasnil ne daje niti ljubljanska občina, ki se sklicuje na zasebnost županovih finančnih zadev. KPK podatkov ne sme razkrivati, zato so informacije prišle v javnost šele prek dokumentov, ki jih je pridobila redakcija, poroča portal Info360.

Žena in snaha sta si izposodili 400 tisoč evrov



Iz notarskih zapisov je razvidno, da je Janković februarja 2022 prevzel dolgove svoje soproge Marije in snahe Ursule Gawish, ki sta si pri Becu oziroma njegovem podjetju AEGIS izposodili skupaj okoli 400 tisoč evrov, pri čemer sta bili posojilni pogodbi večkrat aneksirani. Na isti dan, ko je dolgove prevzel, je Janković Becu prodal svojo terjatev do Electa holdinga, vredno več kot milijon evrov, skupaj z več kot 600 tisoč evri obresti.

Podjetje, ki posoja, nima prihodkov

Dogovor med Jankovićem in Becom je predvideval pobot dolgov soproge in snahe, preostanek – dobrih 640 tisoč evrov – pa je bil nakazan na županov račun. Ključno vprašanje, zakaj sta se županova družinska člana zadolžila pri podjetju brez prihodkov namesto pri njem samem, ostaja neodgovorjeno. AEGIS ima odprte bančne račune v Belgiji, Luksemburgu in na Irskem, kar dodatno vzbuja pozornost, saj podjetje ne izkazuje poslovnih prihodkov.

Hkrati je Bec povezan tudi z Electa holding, ki je v solastništvu Jankovićevih sinov in prav tako že leta ne ustvarja prihodkov, ustvarja celo izgubo (od leta 2020). To odpira vprašanje, od kod je AEGIS sploh pridobil sredstva za izplačilo županu. Možna razlaga je zadolževanje, vendar ni jasno, kdo bi posojal denar podjetju brez prihodkov in zakaj. Na vprašanja o morebitnih finančnih preiskavah direktor finančne uprave Peter Grum ne odgovarja, ker o konkretnih postopkih ne sme govoriti.

Urad za preprečevanje pranja denarja molči



Tudi urad za preprečevanje pranja denarja molči, čeprav spada pod ministrstvo za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, član ožjega kroga premierja Roberta Goloba, s katerim se Janković pogosto srečuje tudi zasebno. Bec se sicer pojavlja v več podjetjih z zanemarljivimi prihodki, med drugim v družbi Paladin, ki je bila v medijih omenjena kot kupec prestižnih stanovanj v projektu Schellenburg in naj bi igrala pomembno vlogo pri reševanju poslovnega omrežja Jankovićevih sinov.