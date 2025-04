Sklep o predlogu za odhod vlade zavrnili z majhno večino, vlada vsebinsko prazna

Piše: Moja Dolenjska

Malo po polnoči se je končala seja državnega zbora, kjer so obravnavali interpelacijo o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba. Razprava je trajala 14 ur, poslanci so za koncu glasovali o sklepu, naj vlada odstopi in omogoči predčasne volitve, te naj bi bile jeseni.

Za predlagani sklep so glasovali v SDS, NSi in poslanski skupini nepovezanih poslancev, zavrnili so ga poslanci koalicije (Svoboda, SD in Levica) ter nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek (včasih poslanka Gibanja Svobode).

Interpelacijo o delu in odgovornosti vlade so že februarja v državni zbor vložili poslanci SDS. Razlog so bile večinoma laži in manipulacije predsednika vlade Roberta Goloba o pokojninah in upokojencih. Golob je včeraj v državnem zboru govoril 20 minut, vendar upokojencev ni niti omenil.

Glasovanje ob koncu razprave je nato komentiral poslanec in predstavnik vlagateljev interpelacije Zvone Černač (SDS). Zavrnitev sklepa o predčasnem odhodu vlade je pričakoval.

“Normalno, da so ga vladajoči zavrnili, vendar je bila ta večina tokrat zelo majhna, koalicija šteje 50 glasov, zbrali so jih 43.”

Pojasnil je še, da je razprava preko dneva pokazala, da je vlada Roberta Goloba “vsebinsko prazna”.

Poudaril je, da vse odločitve v zadnjih treh letih, ki jih je sprejemala zdajšnja vlada, bremenijo žepe ljudi in to je njihov največji dosežek. “Obdobje do volitev, ki je pred nami, je obdobje popolnoma praznega teka. In namen te interpelacije danes je bil, ali se vlada, predsednik vlade, ministrska ekipa in koalicijski poslanci tega zavedate ali ne. In očitno to zavedanje med vami še ni dozorelo,” je dodal Černač.

“Nekateri ministri bi želeli tisto, česar niso bili sposobni storiti v treh letih, storiti v preostanku mandata. Tudi če bodo redne volitve, bo to prej kot v letu dni, tako da je efektivnega mandata še slabega pol leta, tam nekje do sredine poletja,” je dejal Černač.

Po tem se ne bo dogajalo nič več.

Poslanec Žan Mahnič pa je še pred glasovanjem o sklepu o odhodu vlade dejal: “Jaz lahko rečem, da bom ta sklep z veseljem podprl, ker edino na ta način je možno skrajšati muke vladajoče koalicije in sam privoščim predsedniku vlade Robertu Golobu, naj rajši uživa v Karigadorju, Crvenem vrhu ali kjerkoli pač želi, državo pa naj prepusti tistim, ki jo znajo upravljati.”