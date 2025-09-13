(ŠKANDALOZNO) Pravosodna ministrica vabi na dogodek “Pod zvezdo smo bili močnejši”

Piše: Nova24tv

Slovenska levica se ni pripravljena odreči nostalgičnemu malikovanju komunizma. Te dni pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je pozor, tudi predsednica ZB NOB Velenje in vabi na tradicionalno srečanje na Graški Gori, ki so ga poimenovali “Pod zvezdo smo bili močnejši”.

“Obeležili bomo spomin na vrednote narodnoosvobodilnega boja in krepili vezi med vsemi, ki nam je mar za mir, svobodo in domoljublje. Srečanje bo potekalo ob kulturnem programu, nagovorih in družbanem srečanju v prijetnem vzdušju,” so zapisali v vabilu.

Na srečanju pa ne bo sodelovala zgolj pravosodna ministrica iz vrst SD, temveč tudi njena strankarska kolega, minister za kohezijo dr. Aleksander Jevšek in župan Velenja Peter Dermol. Pozdravni nagovor bo imel tudi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

“Takšno zavržno dejanje terja takojšen odstop ministrice za pravosodje v državi, ki je del EU! Če se to ne bo zgodilo, smo očitno na poti Nepala,” je vabilo na dogodek komentiral spletni uporabnik.

Velenje je prepovedalo shod za odstranitev avtoritarnih obeležij

V Velenju so pred kratkim prepovedali shod za odstranitev komunističnih obeležij, ki ne spadajo v evropsko okolje, temveč v temna poglavja polpretekle zgodovine. Občina je shod najprej dovolila, do prepovedi pa je prišlo šele naknadno. Razen tega, da se je “posodobilo” dovoljenje za uporabo prometne površine, razloga niso navedli. E-Maribor je nato poročal, da je do shoda vendarle prišlo. “”Prepovedano” vseevropsko zborovanje za odstranitev kipov zločincev pred velenjsko občino je 6. septembra zelo uspelo. Občina nam shoda ni mogla preprečiti, saj smo ga izpeljali uradno in po vseh predpisih ter dokazali, da zakoni in pravice še veljajo tudi za velenjske državljane, ki dobro mislimo,” je povedal organizator shoda Andrej Jevšenak (več – TUKAJ).

Malikovanje krvave ideologije v samostojni Sloveniji ima dolgo brado

V Sloveniji se vsako leto zvrsti vrsta dogodkov, povezanih s polpreteklo zgodovino. Medtem ko se na demokatičnem polu odvijajo predvsem komemoracije umrlih v povojnih pobojih in občasni pogovorni večeri, ki razkrivajo temne plati zgodovine, tranzicijska levica, ki svoj politični kapital še vedno črpa iz takratnega obdobja, pa na svojih dogodkih ohranja mitološki status komunistične partije, NOB, oboje pa seveda simbolizira rdeča zvezda.