Škandal! Sodišče zavrnilo preiskavo zoper voznika, ki je pripeljal in odpeljal napadalce na kmeta Čemažarja

Piše: Moja Dolenjska

“Zgodilo se je to, česar se je družina bala. Sodišče je že zavrglo zahtevo za preiskavo enega od štirih Romov, ki so pretepli Čemažarja. Razlog? Samo vozil je avto, s katerim so se pripeljali do njive in ga napadli. To v Sloveniji ni dovolj za sostorilstvo, čeprav jim je pomagal pobegniti.”

Tako je na omrežju X objavil novinar in voditelj Luka Svetina.

Kot dokaz je pripel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani. Iz obrazložitve je razvidno, da so bili v kazenski zadevi nasilja nad kmetom 72-letnim Antonom Čemažarjem iz Ljubljane osumljeni trije, in sicer Boštjan Brajdič (iz Novega mesta), Stanko Železnik in Aleksander Strojan. Zoper Brajdiča je sodišče zavrnilo zahtevo za preiskavo, ker je bil voznik avtomobila (brez tablic), s katerim so se do kmetove njive pripeljali storilci nasilnega dejanja. Ti so bili sicer štirje, četrti je bil Primož Strojan, je razvidno iz obrazložitve.

Poslanec Aleksander Reberšek je ob tem zapisal: “Včasih je veljalo, da je tisti, ki žakelj drži, enako kriv, kot tisti, ki vanj baše. Očitno to v naši državi ne velja več?”