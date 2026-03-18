(ŠKANDAL) Ali obveščevalci nadzorujejo sedež SDS?

Piše: Nova24tv.si

Iz dneva v dan se kaže, da živimo v vse večji kriminalki, še zlasti če vzamemo v obzir informacije, ki jih je v zvezi z delovanjem Sove ali paraSove na Trstenjakovi ulici v Ljubljani Janezu Janši zaupal eden od sosedov.

“Zloraba dobiva vse večje razsežnosti. Javil je eden od sosedov, da ima SOVA ali paraSOVA na Trstenjakovi v Ljubljani konspirativno stanovanje. Stanovanje je najel znan uslužbenec agencije že pred leti, v njem pa nihče ne stanuje,” je na družabnem omrežju X zapisal nekdanji večkratni premier in prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša.

Sova navedbe označuje za neresnične

Ker bi uporabljanje državnega aparata za namene diskreditacije političnega nasprotnika državo potisnilo vse bolj v avtoritarizem, opomnimo, da iz Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji sicer izhaja, da je SOVA “samostojna služba vlade, ki opravlja s tem zakonom določene naloge.” Kot taka torej more delovati neodvisno od strankarskih interesov. Ker je med nalogami agencije, da pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije “iz tujine, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države, in o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev”, ni nikakršne podlage za nadzorovanje politične stranke, če ta ne poziva k nasilju, ne ogroža ustave in nima tuje povezave. Sovo smo sicer poprosili za komentar. Ti so nam sporočili: “Navedbe, na katere se sklicujete v vprašanju, so neresnične.”

Po seriji prisluhov, ki močno obremenjujejo aktualno oblast, in tiskovni konferenci Nike Kovač, ki je bila sklicana z namenom, da bi se pred volitvami odvrnilo pozornost od resnosti razkritij, ki kažejo, da ne živimo več v pravni in demokratični državi, saj se je SDS obtožilo sodelovanja z zasebno tujo obveščevalno službo Black Cube, ki naj bi se skrivala za posnetki, je danes s strani Sove prišlo do seznanitve sekretariata Sveta za nacionalno varnost z dejstvi, ki naj bi kazala na “neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji”.

Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je v zvezi z zadevo povedal, da so se v zadnjih šestih mesecih predstavniki zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube v Sloveniji mudili štirikrat. Enkrat, podatke imajo za 11. december, je bilo po besedah Volka “ugotovljeno, da so ob odhodu iz hotela in med prevozom na letališče Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani”. Ko je bil ta povprašan, ali so se predstavniki Black Cube srečali s predstavniki največje opozicijske stranke, je odgovoril, da na to ni mogel odgovoriti. Tako bi bilo povsem mogoče, da so se predstavniki Black Cube mudili kjer koli na Trstenjakovi, denimo pri Lidlu, ki se nahaja na tistem območju.

Tujci očitno nadzorovali tujce

Ker pa je na vprašanje o dokazih Volk izjavil, da so bile na današnji seji sekretariata delno predstavljene tudi fotografije, “ampak iz tujine”, lahko na podlagi tega sklepamo, da pri nas očitno tujci nadzorujejo tujce med obiskom Slovenije. Na tem mestu se seveda postavi še vprašanje, ali tujci torej nadzorujejo Trstenjakovo, kjer ima sicer tudi sedež največja opozicijska stranka SDS.

“Za podjetje Black Cube je značilno, da objavijo prirejen material ob točno načrtovanem času po zahtevi naročnika, v tem primeru pred volitvami. Cilj vsega tega je politično diskreditiranje, kar pa lahko pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in vplivanje na demokratične volitve,” je po navedbah STA ravno tako izjavil Volk, ki sicer ocenjuje, da nedeljske volitve niso ogrožene. Pohvalil je delo Sove in policije, ki sta po njegovem “v okviru svojih pristojnosti izjemno učinkovito ukrepali”, zahvalil pa se je tudi partnerjem v tujini, ki “so nemudoma reagirali in ponudili pomoč in trenutno tudi oni v tujini intenzivno delajo”.

Ob izrečenem se pojavlja vprašanje, kje za vraga so bili denimo pristojni, ko se je dogajal politično montiran proces Patria, in ko je moral prvak SDS tik pred volitvami v zapor. Tedaj je namreč šlo za več kot očitno politično diskreditacijo. Ker pa je toliko govora o preiskavah, ki potekajo, se poraja vprašanje: za katera kazniva dejanja? Morda za neupravičeno zvočno in slikovno snemanje? Če da, potem je treba omeniti, da gre v tem primeru za pregon na zasebno tožbo, kjer policija sploh nima pristojnosti, saj ni uradno pregonljivo. Omeniti je treba, da je v primeru 151. člena Kazenskega zakonika (Kršitev proste odločitve volivcev) dikcija takšna, da je naravnost absurden pregon za to, kar se je zgodilo, četudi bi bilo vse tako, kot navajajo. Da je sicer naravnost smešno, da bi lahko politično diskreditiranje pomenilo ogrožanje nacionalne varnosti, najbrž ni treba posebej omenjati. Glede na to, da se v luči metanja krivde na stranko SDS poskuša stranko diskreditirati, se porodi tudi vprašanje, ali morebiti preiskujejo tudi sami sebe?