Sindikati trdno na strani dogmatične levice: že zbirajo podpise proti interventnemu zakonu – z dosedanjimi vladajočimi pa so se prijateljsko objemali

Piše: C. R.

Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da ubranijo socialno državo pred razkrojem. Če DZ referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali.

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci opozoril, da je bil zakon v ponedeljek v DZ sprejet, ne da bi se ga poskušalo prej uskladiti v socialnem dialogu.

Kot je izpostavil, novi predpis, ki so ga sindikati poimenovali zakon za razkroj Slovenije, posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo. “Na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj,” je prepričan.

“Napovedani so že pozivi k posegom v plače v javnem sektorju, v pokojnine in ostalim rezom v proračunu in prepričani smo, da za takšno ravnanje, kakršno je predlagatelje vodilo pri sprejemu takega zakona, v slovenskem knjižnem jeziku obstaja izraz. Imenuje se pohlep,” je podčrtal.

Da zakon pomeni močan signal, da se Slovenija ločuje od načel, ki so veliki večini prebivalcev zdaj zagotavljali znosno in dostojno življenje, tako da je država po kakovosti življenja v samem vrhu, je nadaljeval predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj.

“Trdno verjamemo, da je ključni razlog za to prakticiranje socialne države, ki se lahko izvaja izključno preko socialnega dialoga,” je povedal. Pri sprejemanju interventnega zakona pa torej socialnega dialoga ni bilo, kar kaže, da bodo sindikati kot zastopniki zaposlenih v prihodnje izločeni iz odločanja, se boji Štrukelj.

“Skratka, gre za korak nazaj,” je ocenil. “Ta zakon nas obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni. Zato je prav, da imajo ljudje možnost povedati, kaj si mislijo o tem globokem obratu v naši državi,” je dodal.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je potrdil stališče sindikatov, da je treba narediti vse, da se ohrani solidarnost, pomoč, dostopnost javnih storitev.

Po Zorkovem mnenju je glede na besede, izrečene ob obravnavi zakona v DZ – posebej je omenil izjavo poslanca NSi Aleksandra Reberška, da imajo zdaj oni škarje in platno v rokah, zato “sedite, dajte mir in poslušajte” – ogrožena participativna demokracija. “In to je nekaj, na kar v 21. stoletju nikakor ne smemo na to pristati,” je pozval.

Obregnil se je tudi ob odločitev predlagateljev za t. i. omnibus zakon. S tem, ko so se v predpisu znašle tudi davčne določbe, bi se namreč lahko referendum o njem onemogočilo. “To je zloraba pravil,” verjame Zorko.

“To, kar se je v ponedeljek zgodilo v hramu slovenske demokracije, je žalostno, nedopustno in zagotovo zahteva širše ukrepanje,” pa je dogajanje komentiral predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf.

“Namesto da bi dali prednost socialnemu dialogu, kolektivizmu, in ne samo individualizmu najbogatejših, se je zgodilo, da so poslanci kot z buldožerjem povozili vse osnovne elemente socialne in pravne države,” je bil oster.

Strinjal se je, da je Slovenija na križišču, kjer se bo izbiralo, ali bo prevladala moč kapitala ali moč ljudstva. “In moč ljudstva mora na koncu zmagati,” je sklenil.

Sindikalnim centralam po sprejemu zakona, tako prisotni sindikalisti, ne preostane drugega, kot da zaženejo zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Pred novinarji so že tudi prispevali svoje podpise. Zbiranje bo trajalo teden dni, sedmi dan morajo biti vloženi v DZ, ki bo nato odločil o začetku roka za zbiranje 40.000 podpisov podpore za razpis referenduma.

Če bo DZ vmes sprejel sklep o nedopustnosti razpisa referenduma, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče, so napovedali.

Zakon so pripravili poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Predpis vključuje ukrepe zoper grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Prinaša tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.

Zanimiva zagrizenost sindikalistov, če pomislimo, kako so se v času dosedanje vlade prijateljsko objemali z vladajočimi. Točno se vidi, kdo vse usmerja iz ozadja …