SDS vložila še eno interpelacijo, vlada pa se, kot smo vajeni, spreneveda

Piše: C. R.

Interpelacijo vlade bodo podprli tudi poslanci, ki so člani stranke Demokrati, je za STA napovedal predsednik Demokratov Anže Logar . Vlada po njegovih besedah ne rešuje vprašanj, ki so pomembna za učinkovitejše delovanje javnih servisov, oblikovanje ugodnega gospodarskega okolja, boj zoper korupcijo ali dostopnost zdravstva.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je dejala, da sicer niso prejeli vabila SDS k sopodpisu interpelacije, jo bodo pa podprli. Prepričana je, da bi se morala vlada za številne neizpolnjene obljube opravičiti celotni Sloveniji, ne zgolj eni stranki. Zatrdila je, da so bili v NSi prvi, ki so rekli, da ta vlada ne dela za ljudi.

“Priznavam, ampak še enkrat ponavljam, on je bil premier. On je imel vso možnost takrat narediti takšno reformo, da bi določila dostojno odmero pokojnin, ne pa, da jo je zamrznil,” je poudarila v izjavi za medije. “Pred sabo imamo dva obraza Janeza Janše. Kadar je v vladi, bodisi reže bodisi pristaja na reze pokojnin, kadar je v opoziciji, na ulicah in trgih kriči, dajte upokojencem višje pokojnine,” je bila kritična. Zatrdila je, da ima podporo koalicije.

V SD medtem v interpelaciji vidijo tudi priložnost odgovoriti na vse očitke in pokazati vse dosežke, ki sta jih vlada in koalicija dosegli v treh letih. Po besedah vodje poslancev SD Janija Prednika pa v stranki zahtevajo, da se izpelje pokojninska reforma, ki ne bo rešila samo vprašanja bodočih upokojencev, ampak tudi popravila krivice za nazaj.

Vsebine interpelacije sicer v Svobodi še niso preučili. Avšič Bogovič pa trdi, da v izjavah niso zavajali, saj da je dejstvo, da imajo tisti, ki se upokojevali leta 2012, najnižji odmerni odstotek pokojnine in zato “krivično nizke pokojnine”. Vse drugo, kar jim očitajo v interpelaciji, pa so po njeni oceni “laži, zavajanje in podtikanje”.

“Če jih ne bi razjezile izjave v zvezi s pokojninami, bi jih nekaj drugega, zagotovo,” je potezo SDS ocenila vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič . Meni, da to ni zadnja taka poteza. Po njenem mnenju pa so si tokrat v SDS za izpolnitev želje po vrnitvi na oblast “za orodje izbrali upokojence”.

Vlada besedila interpelacije še ni prejela, ko ga bo, bo na navedbe argumentirano odgovorila, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Položaj upokojencev je za to vlado izjemnega pomena, kar je s svojimi aktivnostmi že dokazala, saj so se v obdobju te koalicije pokojnine uskladile za 18,5 odstotka. V obdobju od leta 2020 do leta 2022 pa je ta odstotek znašal le 13,9, so navedli.

Odmerni odstotki so se z Janševo pokojninsko reformo preračunali, padanje pokojnin pa se je s tem ustavilo, je zatrdil Černač. Izpostavil je tudi, da je bila tedanja reforma sprejeta brez glasu proti, medtem ko gre Golobova vlada pri pripravi nove pokojninske reforme po drugačni poti – “po napačni poti laži in manipulacij”. Interpelacijo vlade pa so vložili tudi zato, ker želijo v razpravi razčistiti vse navedbe o izračunih pokojnine, še preden pride predlog nove reforme v DZ. SDS v besedilu interpelacije sicer ni predlagala nobenega sklepa, lahko pa jih predlaga do konca razprave.

Poslanec SDS Zvone Černač je ob vložitvi interpelacije dejal, da sta premier Golob in podpredsednica DZ Nataša Sukič v zvezi s položajem upokojencev “izrekla vrsto laži, neresničnih trditev in manipulativnih navedb”. V SDS so tako oba nemudoma pozvali k opravičilu, ker tega ni bilo, so danes vložili interpelacijo vlade, že v ponedeljek pa predlog za razrešitev Sukič z mesta podpredsednice DZ.

Vlada v današnjem odgovoru na interpelacijo vse očitke zavrača kot neutemeljene in navaja, da so bile premierjeve izjave o vplivu reform iz leta 2012 na položaj upokojencev utemeljene na dejstvih. “Spremembe, sprejete v času vlade Janeza Janše – od znižanja odmernega odstotka, ukinitve rednega usklajevanja pokojnin do zaostritve pogojev za pridobitev pravic – so imele dolgotrajne negativne posledice za velik del upokojenske populacije,” izhaja iz odgovora, ki so ga v sporočilu po dopisni seji vlade posredovali z vladnega urada za komuniciranje.

V slednjem vlada sicer poudarja še, da so bile spremembe v drugi Janševi vladi sprejete kljub opozorilom, da bodo poslabšale socialno varnost starejših. Zato Golobova vladna ekipa interpelacijo razume predvsem kot “nov poskus ustvarjanja umetnih delitev v družbi ter manipuliranja z javnim mnenjem”.

Ob tem so v odgovoru zatrdili, da si ves mandat aktivno prizadevajo za izboljšanje položaja upokojencev ter našteli nekaj ukrepov aktualne vlade na tem področju. Med drugim so izpostavili 4,5-odstotni dvig pokojnin leta 2022 zaradi energetske krize in naraščajočih življenjskih stroškov, uskladitev v letu 2023 in 8,8-odstotno uskladitev v začetku leta 2024, “kar je bila največja redna uskladitev pokojnin s povprečno plačo pri nas in življenjskimi stroški v zadnjem desetletju”. “Povprečna neto starostna pokojnina se je tako od sredine leta 2022 do februarja 2024 povečala za skoraj 16 odstotkov. Tudi letos je že bila izvedena redna uskladitev v višini 4,5 odstotka,” navaja vlada.

Spomnili so še na enkratno pomoč v višini 200 evrov za preprečevanje energetske revščine za posamezne skupine upokojencev ter regulacijo cen energentov, ki je razbremenila tudi upokojence.

Obenem so v odgovoru še zatrdili, da si bo vlada kljub političnim pritiskom še naprej prizadevala za izboljšanje kakovosti življenja starejših, medgeneracijsko solidarnost in socialno pravičnost. V to smer gre po njihovih zagotovili tudi priprava pokojninske reforme, ki bo na dolgi rok izboljšala položaj sedanjih in bodočih upokojencev.

DZ bo skladno s poslovnikom o interpelaciji vlade lahko razpravljal najhitreje 15 dni po prejemu odgovora. Poslanci bi lahko torej o interpelaciji razpravljali v drugi polovici aprila. Po končani razpravi o interpelaciji lahko pobudniki interpelacije predlagajo, naj državni zbor sprejme sklep, s katerim se oceni delo vlade. Najmanj deset poslancev pa lahko zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi, če hkrati s to zahtevo predlagajo izvolitev novega predsednika vlade.