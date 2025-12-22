SDS: Na volitve smo kot vselej pripravljeni

Piše: C. R.

V SDS ob znanem datumu parlamentarnih volitev poudarjajo, da jim ustreza vsak datum, saj so nanje enako kot vedno doslej pripravljeni. Pričakujejo uspeh na volitvah in pravilno odločitev volivcev, da vodenje države zaupajo tistim, ki to zmorejo in znajo, je v današnji izjavi dejal poslanec SDS Danijel Krivec.

SDS ima pripravljen program in ekipo ter z veseljem čaka dan volitev, na katerih pričakujejo uspeh, je navedel Krivec. “Že dalj časa imamo kampanjo z volivci, jih nagovarjamo, predstavljamo svoj program. Ne ukvarjamo se s konkurenco in verjamemo, da je to pravi pristop,” je poudaril poslanec SDS. V stranki so namreč prepričani, da si volivci zaslužijo vedeti, kaj jih čaka po volitvah.

Tudi z novo plakatno akcijo po Sloveniji med drugim volivcem želijo plebiscitarni pogum v prihajajočem letu, ko bodo potekale državnozborske volitve. “Treba se je zavedati, da so koalicijske vlade vedno neki kompromisi, ki so včasih tudi težki za izvajanje in ne pridemo do rešitev, ki bi si jih ljudje zaslužili. Zato želimo na teh volitvah doseči tako večino, da bomo lahko uresničili program, ki smo si ga zastavili,” je Krivec pojasnil tovrstne pozive in strategijo stranke.

Besede koalicijskih strank, da pričakujejo, da bo SDS vodila kampanjo, ki bo temeljila na zavajanju in diskreditacijah, pa je Krivec komentiral, da je ob modernih orodjih, ki so danes na voljo, možno vsako stvar preveriti, ali drži ali ne. “Mi smo v preteklosti s svojimi dejanji že dokazali, da znamo izpolniti svoje programe, da znamo zagovarjati tisto, kar v predvolilnih časih obljubljamo in to uresničimo,” je sklenil.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes sporočila, da bo parlamentarne volitve razpisala za 22. marec prihodnje leto. Odlok o razpisu volitev bo podpisala v začetku januarja, zatem pa bodo predvidoma 12. januarja stekla tudi volilna opravila.