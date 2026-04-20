SDM zahteva odstop dekana FDV

Piše: C. R.

“Na podlagi objavljenega podcasta na N1, na podlagi katerega je dekan FDV dr. Samo Uhan mlade volivce desnih političnih opcij označil za »neumne«, izražamo ostro ogorčenje in globoko zaskrbljenost nad takšnimi izjavami,” sporočajo iz Slovenske demokratske mladine.

“Takšna retorika je povsem nedopustna za posameznike, ki opravljajo funkcijo dekana osrednje družboslovne fakultete v državi. Gre za neposredno žalitev velikega dela volilnega telesa ter za ravnanje, ki resno spodkopava načela akademske nepristranskosti, spoštovanja in intelektualne integritete. 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢č𝐚𝐧𝐢 𝐬𝐦𝐨, 𝐝𝐚 𝐬 𝐭𝐚𝐤š𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢 𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐞č 𝐯𝐞𝐫𝐨𝐝𝐨𝐬𝐭𝐨𝐣𝐧𝐨, 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐨𝐝𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐨𝐩𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐤𝐜𝐢𝐣𝐞.𝐙𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐯𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐫. 𝐒𝐚𝐦𝐚 𝐔𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐤 𝐭𝐚𝐤𝐨𝐣š𝐧𝐣𝐞𝐦𝐮 𝐨𝐝𝐬𝐭𝐨𝐩𝐮, hkrati na Fakulteto za družbene vede naslavljamo jasno vprašanje: Ali bodo študenti, ki prihajajo iz ali podpirajo desne politične možnosti, v prihodnje obravnavani enakopravno? Ali pa takšna stališča razkrivajo širši problem znotraj institucije? Kot organizacija z več kot 3400 člani zahtevamo jasne odgovore in nedvoumna zavarovanja, da bodo na fakulteti dosledno spoštovani pluralnost, akademska svoboda ter dostojanstvo vseh študentov, 𝐧𝐞 𝐠𝐥𝐞𝐝𝐞 𝐧𝐚 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢č𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢č𝐚𝐧𝐣𝐞,” je še zapisala SDM.