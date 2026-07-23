SD ne namerava pristopiti k vladi v senci pod vodstvom Goloba

Piše: C. R.

“Socialni demokrati se oblikovanju vlade v senci ne bomo pridružili. Prepričani smo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujemo novih formalnih političnih okvirov. To dokazujemo že danes, od skupne pobude za vpis socialnega dialoga v Ustavo Republike Slovenije do sodelovanja pri uvedbi preferenčnega glasu in drugih skupnih zakonodajnih ter političnih pobudah,” je danes sporočila SD.

S tem je SD dala košarico Robertu Golobu, ki je napovedal ustanovitev vlade v senci.

Kot sporočajo Socialni demokrati, bodo o s strankami v opoziciji in drugimi progresivnimi silami tudi v prihodnje sodelovali povsod, kjer bomo prepoznali skupne cilje in skupne interese za ljudi. “Pri tem pa bomo ohranili svojo politično samostojnost. Ne potrebujemo okvirov, katerih pravila postavlja ena politična stranka. Iz izkušenj preteklega mandata vemo, da lahko preveč toga politična partnerstva omejujejo uresničevanje socialnodemokratskih politik in vrednot. Zato želimo sodelovanje graditi na enakopravnosti, medsebojnem spoštovanju in vsebini, ne pa na formalnih političnih konstrukcijah.”

Kot pravijo, Gibanje Svoboda ni edina politična sila, ki je sposobna voditi Slovenijo. “Socialna demokracija predstavlja samostojno politično tradicijo z jasno vizijo razvoja države, ki temelji na socialni pravičnosti, dostojnem delu, močnih javnih storitvah, socialnem dialogu in solidarnosti. Prepričani smo, da Slovenija danes takšno politiko potrebuje bolj kot kadar koli.”

Zato bodo, kot pišejo, gradili močno alternativo z odgovornim sodelovanjem opozicije ter hkrati ohranjali samostojen glas socialne demokracije. “Sodelovanje bomo poglabljali, vendar vedno kot enakovredna in samostojna politična sila. Le tako bomo lahko dosledno uresničevali vrednote, zaradi katerih nam ljudje zaupajo.”