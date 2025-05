Saj ni res, pa je: za funkcijo ustavnega sodnika kandidirata tudi Miodrag Đorđević in Vesna Bergant Rakočević

V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču prejeli 13 prijav. Z razpisom predsednica išče ustavna sodnika, ki bosta nadomestila Špelco Mežnar in Marka Šorlija , ki se jima jeseni izteče mandat.

Očitno že prihaja na dan, kdo bi lahko na ustavnem sodišču nasledil Marka Šorlija in Špelco Mežnar. Prve informacije o imenih pa so naravnost šokantne.

Kandidaturo so doslej za STA potrdili nekdanja predsednica Slovenskega sodniškega društva in višja sodnica Vesna Bergant Rakočević, predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević in vrhovni sodnik Primož Gorkič. Po neuradnih informacijah STA je na javni poziv prišel tudi predlog vrhovne sodnice Nine Betetto, a njene potrditve STA še ni dobila. Tako Betteto kot Bergant Rakočević, sicer žena Igorja E. Berganta, sta sodelovala v sodni sramoti v zadevi Patria, medtem ko primer “pištoljerosa” Đorđevića govori sam zase.

“Potrdim lahko, da sem dal soglasje k predlogu za možnega kandidata za ustavnega sodnika, ki ga je podal Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,” je sporočil Gorkič. Bergant Rakočević pa je potrdila, da jo za kandidatko predlaga Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za Dnevnik je kandidaturo potrdil tudi vodja specializiranega in kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču Ciril Keršmanc. Po neuradnih informacijah Dnevnika se je prijavil tudi odvetnik Franci Matoz, ki pa kandidature ne želi niti potrditi niti zanikati.

Predsednica republike Pirc Musar je javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti sodnikov na ustavnem sodišču v uradnem listu objavila konec aprila. Jeseni se namreč mandata iztečeta aktualnima ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju.

Iz urada predsednice republike so sporočili, da bodo z vsemi prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, najprej opravili pogovore, nato pa bo predsednica opravila tudi posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin parlamentarnih strank.

Kot pojasnjujejo, lahko predsednica republike kandidate za prosti mesti sodnikov ustavnega sodišča predlaga izmed možnih kandidatov, ki so se odzvali na javni poziv, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest sodnikov ustavnega sodišča.

Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen pravni strokovnjak, ki je dopolnil najmanj 40 let starosti.

“Predsednica republike ob tem poudarja pomen skrbnega postopka imenovanja ustavnih sodnikov, ki s svojo neodvisnostjo in strokovnostjo zagotavljajo varstvo ustavne ureditve ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin,” so danes dodali v uradu predsednice.

Pirc Musar je sicer v nedavnem intervjuju za Delo dejala, da bo pri izbiri upoštevala tri kriterije, in sicer strokovnost, spolno zastopanost, saj bosta ob izteku mandata ustavne sodnice Mežnar na ustavnem sodišču, ki ga sestavlja devet ustavnih sodnikov, le še dve ženski. Tretji kriterij pa bo svetovnonazorska usmerjenost, pri čemer predsednica kot pomembno ocenjuje, da so ustavni sodniki pravno konservativni.