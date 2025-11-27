Saj ni res, pa je: medtem ko se Golobova vlada zadolžuje pri Kitajcih, bo hkrati financirala vodovod v BiH

Piše: G. B.

Bizarnostim Golobove vlade ni videti konca. Vlada meče denar vse povsod drugod, samo tja ne, kjer je treba.

V teh dneh je po spletu završalo, ko je prišlo na dan, da namerava Golobova vlada dati davkoplačevalske evre za vodovodni sistem v Veliki Kladuši (BiH). Gre sicer za kraj na zahodu BiH, kjer je potekala migrantska pot, nekdaj pa je tam deloval sloviti Agrokomerc s Fikretom Abdićem na čelu. Velika Kladuša je med večjimi kraji v BiH sicer najbližji slovenski meji.

No, vlada je dejansko že prejšnji teden sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2025–2028 uvrsti nov projekt z nazivom Prenova vodovodnega sistema Velika Kladuša. Iz denarja davkoplačevalcev bodo v letu 2026 namenili 762.400 evrov za vodovod v Veliki Kladuši, v Bosni in Hercegovini. Pod predlog se je podpisala Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, nekdanja predsednica SD in zdajšnja podpredsednica vlade iz vrst SD. Ki sicer nikoli ne izpusti priložnosti, ko je potrebno nameniti tudi davkoplačevalski denar za Palestino.

Namen projekta je s posodobitvijo vodovodne infrastrukture in izboljšanjem digitalizacije vodovodnega sistema zmanjšati izgube vode za devet odstotkov. S tem bi zagotovili učinkovit nadzor in delovanje javne infrastrukture, učinkovito rabo naravnih virov in energije, posledično manjšo porabo energije, zmanjšanje ogljičnega odtisa, stroškov vzdrževanja in stroškov pitne vode za potrošnike, predvsem pa zadostne količine kakovostne pitne vode za oskrbo prebivalstva občine Velika Kladuša.

Da informacija o tem drži, dokazuje tudi vladno gradivo, objavljeno na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/13189/

Vrednost projekta znaša skupaj 1.811.400 evrov, “od tega je donacija Slovenije znašala 762.400 evrov”, navajajo v vladi, ostali donatorji v BiH pa bodo prispevali lastna sredstva v višini 1.049.000 evrov.

Torej, vlada bo za ta projekt namenila skoraj štirikratno vsoto včeraj zbranih sredstev na dobrodelnem koncertu Klic dobrote. Vse jasno?