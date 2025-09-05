S Škrabcem in Petričem vladajoči udarili po Vrtovcu pred kongresom NSi

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

NSi si je preko Inštituta Janeza Evangelista Kreka zagotovila vzporedno financiranje. Zakon podjetjem prepoveduje financiranje političnih strank. V NSi so našli način, kako to zaobiti in s tem plačevali celo svoje politike. Denar so nakazovali Kolektor Stojana Petriča, okoli 66.000 evrov), Riko Ribnica Janeza Škrabca, več kot 55.000 evrov, ter različna podjetja v lasti Darija Južne, približno 37.000 evrov.

Tako so včeraj mediji po dogajanjih preiskovanja opozicije in njenih medijev, ki ga v parlamentu za propagandne potrebe vladnih strank vodi Tamara Vonta (Svoboda), udarili po NSi. Na črnjenje, ki bi moralo iz te komisije leteti predvsem čez SDS, se je kandidat za predsednika Jernej Vrtovec odzval z demantijem. Tako:

Sam pa sem na omrežju X opozoril, da so si težave v NSi skuhali sami, ko so v začetku mandata v dogovoru z vladnimi strankami prevzeli vodenje nadzora proračuna in obveščevalnih služb, oboje bi po rezultatu volitev morala voditi SDS, vladajočim pa so iz NSi takrat pomagali tudi onemogočati parlamentarno preiskavo zlorab Roberta Goloba v državnem GEN-I, ki so mu pomagale priti na oblast. Zdaj so pa sami postali žrtev te naivnosti, ker so pa vladne stranke vmes zbirale podatke za diskreditacijo njih.

Z vzporednim financiranje nevladnih zavodov in društev svojo politično dejavnost preko obvodov sofinanciranjo vse večje stranke, za leve je znano, da imajo celo vojska kolesarskih, kulturnih in tudi medijskih zavodov in društev, najbolj znan primer tudi medijsko neverjetno podprtega političnega inštituta je 8. marec Nike Kovač, ki ga je ustanovil minister Simon Maljevac (Levica).

Podatki, od kod tem zavodom in društvom denar, če ne gre za nakazila neposredno iz države, so ljudem sistematično prikriti. Pri NSi so vladne stranke do skrivnosti prišle s preiskavo opozicije v parlamentu in podatke poslale v medije za diskreditacijo Jerneja Vrtovca, ko kandidira za predsednika NSi po Mateju Toninu.

Zbiranje podatkov za predvolilne diskreditacije je bil tudi glavni namen te preiskave.

Ti podatki so nerodni v internem spopadu v NSi, kdo bo stranko vodil.

Očitek je, da NSi zadnja leta financira Kolektor Stojana Petriča z okoli 66.000 evrov, Riko Ribnica Janeza Škrabca z več kot 55.000 evrov, različna podjetja v lasti Darija Južne s približno 37.000 evrov…

Gre za podjetnike, ki so pretežno podporniki vladnih strank. Stojan Petrič je ob Kolektorju iz Idrije, ki gradi drugi tir, lastnik največjega časopisnega podjetja v državi Delo, ki ga je poceni kupil po propadu Boška Šrota (blizu SD). Petrič je bil nekoč del vodstva Foruma 21 Milana Kučana.

Zoran Janković in Robert Golob, v ozadju Stojan Petrič (Kolektor, Delo) Foto Daniel Novakovič STA

Kot sem poročal je ob Vrtovcu kandidaturo za šefa stranke napovedal tudi Antona Harej iz Nove Gorice. Podprl pa ga je podjetnik Aleš Štrancar, med drugim z oceno, da bi ta stranko vrnil bliže tradiciji Andreja Bajuka kot “škrabčevi fantki”.

S Škrabčevimi fanti je Štrancar opozoril na vpliv Janez Škrabca iz RIKA Ribnica. Financerja NSi, kot zdaj pišejo vladni in depolitizirani mediji.

Robert Golob, Tina Gaber in Janez Škrabec Foto: Boštjan Podlogar/ STA za KPV

Napad na Vrtovca in NSi iz vladnih strank ima sicer lahko tudi dobre učinke za to stranko, ker pokaže, da niso več v tihi koaliciji s Svobodo, SD in Levico, da bi za skupne koristi nevtralizirali SDS. NSi je še nedavno celo javno ponavljala pristop levih strank, kako po volitvah nikakor ne bo vstopila v vlado, ki bi jo vodil predsednik SDS Janez Janša.

Dosedanji predsednik Matej Tonin je odstopil, ko je večina ta pristop pred volitvami opustila, ker bi zelo verjetno pomenil hud poraz stranke.

Stališče, da NSi ne bi sodeloval s stranko, s katero so v isti politični skupini v EU, je v preteklosti že zastopala nekdanja predsednica Ljudmila Novak. Tonin pa ga zagovarja od zadnjih volitev in je s tem razveseljeval predvsem medije na levi, ker je to stališče levih strank, na kakršnem je nekoč temeljila že manjšinska vlada Marjana Šarca, dokler Šarec ni vrgel puške v koruzo in je vlado po tem prevzel Janša prav s Toninom, ki se mu je pred tem umaknila Novakova.

Kot se zdaj umika Tonin.