S prestrašenimi, depolitiziranimi, a dodatno plačanimi mediji na volitve

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Precej živčno bi morali odgovorni uredniki medijev te dni prebirati vse, kar bodo objavili.

Če se jim v zapisih novinarjev ali sicer v vsebinah pojavi kaj za vlado sovražnega, jih bo osebno, še bolj pa medij, doletela visoka globa inšpektorja ministrstva za kulturo. Od najmanj 2.000 do 20.000 evrov za medij. Pa še dodatno najmanj od 250 do tisoč evrov odgovornega urednika. Z zakonom, ki vladnim inšpektorjem omogoča nadzor vsebin medijev in ukrepanje z globami, so Svoboda, SD in Levica tik pred volitvami uzakonili tudi velika dodatna državna darila svojim tajkunom, ki imajo v lasti medije z monopolnim položajem na trgu. Denar bi lahko dobil Kolektor Stojana Petriča kot lastnik dveh največjih tiskanih dnevnikov (Delo, Slovenske novice) in tretjega najbolj branega spletnega portala v državi. Ali pa skupina Martina Odlazka kot lastnik večine radijskih postaj, a tudi več tiskanih medijev in televizij… Državni denar dobivajo, da bi bilo konkurenčnosti in pluralnosti v medijskem prostoru manj. Iz vlade trdijo natančno obratno, da s tem spodbujajo konkurenco in pluralnost. Pa še za digitalizacijo teh medijev skrbijo in vstop na trg spletnih portalov, so zatrdili. Čeprav so tam med najmočnejšimi. Konkurenco in pluralnost še dodatno manjša, ker so največji mediji v državni lasti (RTV SLO, STA) in tudi državno plačani. Tudi financiranje teh medijev, kjer so na začetku mandata vladne stranke izvedle politično čistko s predčasnimi odstavitvami tudi najpomembnejših odgovornih urednikov, pred volitvami povišujejo.