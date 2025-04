Ruski raketni napad na rojstno mesto Zelenskega: 19 mrtvih, med njimi 9 otrok

Piše: Moja Dolenjska

V ruskem raketnem napadu na mesto Krivi Rog, rojstno mesto ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je bilo v petek, 4. aprila, ubitih najmanj 19 ljudi, med njimi devet otrok. Napad s kasetno raketo iskander je poškodoval več stanovanjskih stavb, šolo, in uničil več avtomobilov. Ukrajinski uradniki so napad obsodili kot enega najbolj smrtonosnih v mestu od začetka vojne, predsednik Zelenski pa ga je označil za neodpustno dejanje brutalnosti. ​

Ruski kanal Ria Novosti je o napadu cinično pisal, da so zadeli in uničili restavracijo, polno tujih vojaških najemnikov. Vendar pa so kasnejši posnetki, ki so jih posredovali ukrajinski mediji, pokazali, da je restavracija sicer v bližini kraja, kamor je priletela raketa, a je praktično cela.

Med žrtvami je bil tudi triletni deček z imenom Timofij, ki je viden v videoposnetku, kjer so mu nudili oživljanje; žal je pozneje umrl v bolnišnici. V petek so mediji sicer poročali, da je preživel, vendar so poznejše informacije potrdile njegovo smrt. ​

Poleg Timofija so v napadu umrli še:​ Arina, stara 7 let​, Radislav, 7 let,​ German, 9 let,​ Mikita, 15 let, Nikita, 17 let,​ Alina, 15 let,​ Konstjantin, 16 let,​ in Danylo, star 15 let​.

Uporabo kasetnega streliva je mednarodna skupnost obsodila, saj je to orožje prepovedano zaradi in velike nevarnosti za civiliste. Ukrajinski uradniki so poudarili potrebo po nadaljnjem mednarodnem pritisku na Rusijo, da bi preprečili podobne tragedije v prihodnosti.

Posnetek napada in posledice, ki so sledile, si je mogoče ogledati v tem videu.