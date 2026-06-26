Rubio čestital Sloveniji ob dnevu državnosti: Zgodovina in varnost kot temelj vezi med Slovenijo in ZDA

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je čestital Sloveniji ob dnevu državnosti. V čestitki je poudaril pomen dolgoletnega partnerstva med državama.

“V imenu Združenih držav Amerike izrekam iskrene čestitke prebivalcem Republike Slovenije ob praznovanju dneva državnosti,” je zapisal Rubio.

Kot je zapisal, prijateljstvo med Slovenijo in ZDA temelji na skupni zgodovini in zavezanosti kolektivni varnosti. “Cenimo naše močno partnerstvo in se nadejamo nadaljnjega poglabljanja vezi v prihodnjih letih,” je zapisal.

Ob tem je poudaril, da je Slovenija v zadnjih 35 letih pokazala odločno voditeljstvo pri uveljavljanju demokratičnih načel, regionalnega sodelovanja in mednarodne varnosti. Dodal je, da desetletja trajajoče partnerstvo med državama pomembno prispeva h krepitvi stabilnosti regije in energetske neodvisnosti.

Ameriški državni sekretar je izpostavil tudi trdno prijateljstvo med državama, ki po njegovih besedah temelji na skupni zgodovini in zavezanosti kolektivni varnosti.

Poslanico je sklenil z voščilom vsem prebivalcem Slovenije ob državnem prazniku.

“Vsem Slovencem želim veselo in nepozabno praznovanje dneva državnosti,” je ob koncu čestitke zapisal Rubio.