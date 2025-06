(ROMSKO VPRAŠANJE) Ribniški svetniki vladi sporočili: “Imejte tistih 180.000 evrov, mi se tega ne gremo več”

Piše: Moja Dolenjska

Ribniški občinski svetniki so na sinočnji seji razpravljali o romski problematiki po tistem, ko so trije nasilni Romi fizično napadli župana Sama Pogorelca, policistko in sina ene od občinskih uslužbenk. Kot prva občina do zdaj so vlado pozvali, naj sama prevzame reševanje romskih vprašanj v njihovi občini, tudi za ceno, da občina ostane brez 180.000 evrov, ki jih dobi za ta namen. “Vzemite 180.000 evrov, mi se tega ne gremo več,” so sporočili neučinkoviti vladi in državi.

Kot je namreč povedal župan Pogorelc, so skrajno razočarani nad vlado, ki si pri teh vprašanjih zatiska oči in se ni pripravljena aktivneje vključiti v reševanje romske problematike. Istočasno pa same občine nimajo vzvodov, da bi se lahko same vplivale na spremembe, pri čemer je navedel neobiskovanje šole s strani romskih otrok, nezaposlenost Romov, nesankcioniranje dejanj nasilnih Romov in podobno. Ob tem se je eden od občinskih svetnikov vprašal, kako je mogoče, da eden od sobotnih napadalcev še ni v zaporu glede na to, da je pred nekaj meseci zabodel človeka.

Občinski svetniki so sklep sprejeli soglasno, vanj pa dodali tudi zapis, da v kolikor bo urejanje romskih vprašanj v občini prevzela država, da ta romskih naselij v prostor v Ribnici ne sme umeščati brez soglasja občine.

Na seji so opozorili tudi na “popoln razpad sistema” na vladnem uradu za narodnosti, kjer zaradi nenehnega menjavanja pristojnih občine nimajo nobenega pravega sogovornika, pa tudi na poseganje vlade v delo še tistih zaposlenih na uradu, ki želijo na tem področju res nekaj narediti. Med drugim so opozorili na premestitev ene od koordinatork reševanja romskih vprašanj, ki je bila vladi očitno trn v peti zgolj zato, ker si je zares prizadevala, da bi lahko kaj naredila.

Občinski svetniki so sprejeli še več drugih sklepov, ki jih je s soglasjem vseh svetniških skupin predlagal občinski svetnik Vinko Levstek. Med drugim so pozvali vlado in pristojna ministrstva k sprejetju vseh ukrepov, ki bodo omogočali učinkovito zagotavljanje nedotakljivosti občanov in njihove varnosti, varstvo osebne lastnine ter uspešno preiskovanje in sankcioniranje kriminalitete med posameznimi pripadniki romske skupnosti.

Pozvali so, naj pristojni v vladi zagotovijo varnost župana Pogorelca ter sprejmejo sistemske ukrepe za varovanje ogroženih funkcionarjev na lokalni ravni, policija pa naj na javnih prireditvah v občini Ribnica okrepi varnost. Pozvali so tudi k sprejetju paketa zakonov, ki ga je v DZ vložilo 11 občin Jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Po besedah Levstka so sklepe predlagali, ker je prav, da začne občinski svet aktivneje opozarjati na težave, s katerimi se soočajo v občini. Če sklepi ne bodo zadostovali, pa se bodo morda morali odločiti za ostrejše ukrepe, je povedal.

Med drugim so na seji omenjali možnost priprave protesta čez teden dni, ko naj bi na Škrabčevo domačijo v Ribnico prišel premier Robert Golob, med obiskom pa naj bi se srečal tudi s Pogorelcem. Po oceni nekaterih svetnikov bo sicer Golob v Ribnico prišel zgolj nabirati politične točke in se nastavljati kameram, a se bodo morebitnih pogovorov z njim predstavniki občine udeležili, da ne bo izgovora, da se izogibajo reševanju teh vprašanj.

Ribniški občinski svet se je seznanil tudi z analizo varnosti v občini v obdobju med letoma 2020 in 2024. Načelnik Policijske postaje Ribnica Rudi Topolovec je ob tem povedal, da so v omenjenem obdobju kazniva dejanja narasla za skoraj 100 odstotkov.