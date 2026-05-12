Reberšek demagoškim levičarjem (znova) nalil čistega vina

Piše: Celjski glasnik

Da je Levici in levici povsem zmanjkalo argumentov in se dejansko bojijo, da bi ljudje imeli višje plače, kar bi se lahko na naslednjih volitvah končalo tragično za levico, se kaže tudi v njihovem nasprotovanju novi davčni razbremenitvi.

Kot obrabljeno frazo sedaj vse, med njimi tudi Aleksandra Reberška predstavniki Levice obtožujejo, da se borijo za daljše jahte kapitalistov. Hkrati pa ne predstavijo številk, ki kažejo, da se sami borijo za večjo revščino državljanov.

Levica ustvarja reveže, potem se za njih “bori!” Vse jasno? https://t.co/B5vps8f9Eo pic.twitter.com/qvZ1LbiThI — Aleksander Rebersek (@AlexRebersek) May 7, 2026

Da to ni iz trte izvito kažejo tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije, ki razkrivajo, da je Golobovim uspelo v 4 letih tveganje za dolgotrajno revščino povišati za kar 4 odstotne točke. To je predstavil tudi poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek in pojasnil da številke kažejo kdo se bori za koga. Ob podrobnem pregledu grafa se pokaže, da je bil ta odstotek v času vlade janeza Janše 5 %, lani pa kar 9 %, kar pomeni, da so tveganje revščine v levici uspeli dvigniti za kar 80 %.

“Zanimivo je, da revščina vedno pade med našimi vladami in se dvigne med levičarskimi vladami! To sem govoril ves čas. Levica ustvarja uboge, nato pa se “bori” za njih! Vse je jasno?” Tako Levici in levici sporoča poslanec Aleksander Reberšek.