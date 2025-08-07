Razkrito: Zdaj vemo, kam bo šel denar, ki ga vlada pobira za neobstoječe ukrepe dolgotrajne oskrbe

Piše: Moja Dolenjska

“Zdaj veste, kam bo šel denar, ki vam ga vlada pobira za neobstoječe ukrepe dolgotrajne oskrbe: Za Palestino in HAMAS.”

Tako je včerajšnjo odločitev vlade tudi o pomoči Palestini in Hamasu na omrežju X komentiral Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke.

Vlada je včeraj potrdila že četrti paket pomoči za Palestino in Hamas, tokrat v znesku 879.490 evrov. Leta 2024 pa jim je vlada že namenila pomoč v znesku 2.144.668 evrov, je poročala STA. Skupaj je to zdaj že več kot 3 milijone evrov.

Vlada je sicer včeraj prepovedala uvoz blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Vendar pa je bil ta uvoz doslej izredno pičel. STA je včeraj poročala, da Slovenija v letu 2022 in v letu 2024 ni uvozila nič (0!), leta 2023 je bil uvoz nekaj manj kot 2000 evrov. Nekaj pa je bilo izvoza na zasedena območja, a je šlo za medicinske pripomočke in zdravila. Podatke je razkril januarja Dejan Židan.

Že včeraj pa smo poročali, da je prepoved uvoza koristen zgolj za notranjepolitične potrebe in za ohranjanje oblasti nesposobnih, kot je to označil prof. dr. Miro Haček s FDV. Vir: Odmevno:

Vir: 346. dopisna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI