Razkrinkana beda slovenskega zdravstva: V Dubaju bi za denar, ki ga dajemo za osnovne zdravstvene storitve, dobil kraljevski tretma brez čakanja

Piše: Nova24tv.si

“Za denar, ki ga naš Janez v Sloveniji plača za čakanje v čakalnici brez klimatske naprave – torej za tistih 4.600 evrov (Daman – Gold Global Health Plan 4.000 evrov) – v Dubaju ne dobiš povprečja. Dobiš kraljevski VIP Platinum paket.”

Vplivnež Jan Macarol je povsem razgalil mit o brezplačnem in dostopnem javnem zdravstvu v Sloveniji. Po njegovem gre za ponarodelo laž in pravljico za lahko noč, ki nam jo prodajajo prodajalci političnih floskul.

Macarol je slovensko javno zdravstvo primerjal z zasebnim v Dubaju in prišel do ugotovitev, ki bodo sezule tudi najbolj prepričane vernike v naš zdravstveni sistem. Zdravstvena oskrba je v meki kapitalizma cenejša, mnogo kvalitetnejša in brez čakalnih vrst.

Kako bi “Janez” s povprečno slovensko plačo v Dubaju dobil kraljevski tretma, si preberite v nadaljevanju:

BREZPLAČNO ZDRAVSTVO je največja urbana legenda v Butalah in ponarodela laž, ki smo jo Slovenci posvojili z religiozno gorečnostjo. Torej mit o BREZPLAČNEM zdravstvu.

To je pravljica za lahko noč, ki pa se vsak mesec spremeni v grozljivko, ko pogledaš na svojo plačilno listo. Resnica je namreč brutalna: naše “zastonj” zdravstvo je verjetno najdražja storitev na svetu, ki je v resnici sploh ne dobiš. Je vrhunski nateg, kjer vsi mastno plačujemo za privilegij, da lahko nato vsi skupaj čakamo v vrsti. To bom dokazal v naslednjih vrsticah.

Ker sem človek, ki verjame v kalkulatorje in ne v POLITIČNE floskule o solidarnosti, sem se odločil za preprost eksperiment. Naš opevani socialni model sem postavil ob bok domnevno “zlobnemu,” “izkoriščevalskemu” in “brezdušnemu” turbo-kapitalizmu Združenih arabskih emiratov. Primerjava številk je naravnost šokantna in razgali vso bedo našega upravljanja z denarjem.

Vzemimo povprečnega Janeza, hrbtenico naše države, ki domov prinese 1.500 evrov neto. Janez verjetno misli, da je njegovo zdravstvo skoraj zastonj. A če seštejemo vse prispevke – njegove, delodajalčeve, tisti novi fiksni prispevek in še davek na dolgotrajno oskrbo – ugotovimo, da Janez v državno blagajno letno vlije kar 4.600 evrov. Še huje je pri inženirju Marku, ki ima 2.500 evrov neto; sistem ga za njegovo uspešnost “nagradi” z letnim računom v višini skoraj 8.000 evrov. In kaj dobita za ta denar? Dobita datum za ortopeda julija 2027, sestro, ki se ne javi na telefon, in na koncu oba pristaneta pri samoplačniku, ker javni aparat “trenutno ne deluje.” Ter seveda to storitev doplačata iz svojega žepa.

Zdaj pa poglejmo v Dubaj, v tisti “kapitalistični pekel,” kjer menda ljudje umirajo na cesti. Tam ni zavoda, tam je trg. In trg ne laže. Za denar, ki ga naš Janez v Sloveniji plača za čakanje v čakalnici brez klimatske naprave – torej za tistih 4.600 evrov (Daman – Gold Global Health Plan 4.000 evrov) – v Dubaju ne dobiš povprečja. Dobiš kraljevski VIP Platinum paket. To pomeni vstop v American Hospital, zasebni apartma namesto sobe s tremi smrčečimi sostanovalci, kritje po celem svetu vključno z ZDA in zdravnika, ki te vpraša, kakšno kavo piješ, medtem ko te pregleda takoj. Brez čakanja. Brez napotnic.

Še bolj absurdno je, da bi Janez v Dubaju za povsem spodobno “Gold” zavarovanje, ki vključuje zasebne klinike in ničelno čakalno dobo, odštel le tretjino tega, kar mu trga naša država – nekje med 2.000 in 2.800 evri letno ((Shifa Silver (Standard)). Razliko, ki jo pri nas “pogoltne” sistem, bi tam lahko zapravil za počitnice. Naš inženir Marko pa bi si za svoj slovenski prispevek v Dubaju lahko kupil dve najboljši možni polici in mu še vedno ostalo za letalsko karto. Če bi želel najboljšo zdravstveno oskrbo na svetu bi zapravil za popolno kritje (vse vključeno + zobozdravnik) = Računajte na 4.000 € do 6.000 €.

A prava ironija se skriva v odnosu do uspešnih. V Sloveniji te sistem kaznuje: če si sposoben, plačaj več, da bomo lahko to neučinkovito zapravili. V Dubaju pa ti rečejo: “Dobrodošel, rabimo pametne ljudi.” Če si inženir, zdravnik ali talent, ti podelijo Zlato vizo – za obdobje 10 let. To ni le papir, to je vstopnica v klub privilegijev. Zraven dobiš kartico Esaad, s katero se ti stroški življenja dobesedno prepolovijo: dobiš popuste na zdravstvene premije, cenejše šolnine za otroke in popuste na potovanja. Matematika je jasna: kot imetnik Zlate vize v Dubaju efektivno plačuješ 40 odstotkov manj za življenjski standard, ki je svetlobna leta pred našim.

Zaključek je boleč. Slovenci v imenu “solidarnosti”, ki v realnosti ne deluje – plačujemo premijo za Rolls-Roycea, dostavljajo pa nam razpadajočega Yuga brez zavor. V tistem “krutem” kapitalizmu pa za ceno Yuga dobiš Mercedes, in če si priden, še popust na gorivo.

Kdo je torej tu nor? Tisti, ki so spakirali kovčke in odšli tja, kjer spoštujejo njihov denar in pamet, ali mi, ki še vedno verjamemo pravljicam, medtem ko v žepu stiskamo napotnico za leto 2027? Srečno v vrsti.