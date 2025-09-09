Putin, tako menijo analitiki, še tri leta ne namerava prenehati s smrtonosnimi napadi na Ukrajino

Piše: Domen Mezeg / Nova24tv

Rusija je izvedla najobsežnejši zračni napad od začetka vojne leta 2022, pri čemer je prvič poškodovala zgradbo ukrajinske vlade v Kijevu. Napad z več kot 800 droni in 13 raketami je povzročil smrt dveh civilistov, med njimi dojenčka, ter ranil vsaj 20 ljudi. To kaže, da Moskva (še) nima razlogov za končanje vojne. Putin misli, da ima še vsaj tri leta časa …

Ukrajina obtožuje Rusijo namernega podaljševanja vojne in poziva k strožjim sankcijam. Moskva je v napadu sicer uporabila domače drone Gerbera, ki so cenejši in namenjeni izčrpavanju ukrajinske protizračne obrambe, poroča Jutarnji list.

Diktator stavi na dolgotrajno izčrpavanje

Ta taktika temelji na kvantiteti in dolgotrajnem pritisku. Cilj je, da Ukrajina prej izgubi sposobnost bojevanja. Putin ne vidi razloga za kompromis, saj želi popolno zmago, vključno z nevtralnostjo Ukrajine, priznanjem aneksij in zamenjavo vlade s prorusko in omejitvami za ukrajinske oborožene sile.

Dolgotrajna vojna ogroža enotnost Zahoda, medtem ko Rusija krepi vezi s Kitajsko in si zagotavlja energetske prihodke.

Ko je situacija brezizhodna, Ukrajina najde rešitev

Čeprav rusko gospodarstvo slabi, analitiki menijo, da lahko vojno financira še nekaj let. V Ukrajini pa se poglabljajo težave z mobilizacijo in pomanjkanjem kadra, a kljub temu močna volja za odpor ostaja. In ko se že zdi, da je situacija brezizhodna, Kijev vedno znova najde rešitev.