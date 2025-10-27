e-Demokracija
11.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 27 oktobra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

“Psi lajajo, karavana gre dalje.” Odstopljena ministra v resnici sploh ne odhajata

FokusSlovenija
Golob je spet "nategnil" Slovenijo. Ministra, ki sta kakor odstopila, v resnici sploh ne odhajata ...(foto: Daniel Novakovič / STA)

Piše: Moja Dolenjska, C. R. 

Tako je Golobovo izjavo na X komentirala Monika Gregorčič, nekdanja poslanka, pedagoginja in ekonomistka ter predsednica Krščanskega foruma SDS.

“Z obema ministroma sem se dogovoril, da do nadaljnjega nadaljujeta s svojim delom še intenzivneje kot doslej. V naslednjih dneh oziroma tednih bomo pripravili prvi sveženj sprememb,” je namreč pojasnil Golob.

Izjava Roberta Goloba se nanaša na včeraj odstopljena ministra Andrejo Katič (za pravosodje) in Boštjana Poklukarja (za notranje zadeve).

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025