Protest Tarče, ker jih bodo utišali, ne bo pa zaradi vladnega antisemitizma tudi Evrovizije

Piše: Spletni časopis

Ostro protestno pismo, ker jih namerava vodstvo RTVS, ki si ga je nastavila vladna koalicija, cenzurirati v času pred volitvami, so podpisali voditeljica Tarče Erika Žnidaršič in ustvarjalci te oddaje.

Spremembo koncepta oddaje v bolj prijaznega do oblasti, je vrh RTVS napovedal v osnutku programsko poslovnega načrta. Podrobneje na seji sveta RTVS včeraj posega v avtonomijo medija, da bi utišali kritiko vladnih strank in vlade pred volitvami, včeraj vodstvo ni predstavilo, čeprav so o tem bila vprašanja.

Je pa predsednica uprave Natalija Gorščak javno potrdila, da ne načrtujejo sodelovanja in prenosa Evrovizije, ki bo prihodnje leto na Dunaju. Razlog je sodelovanje Izraela.

To ponovno kaže na podrejenost RTVS interesom vladnih strank, ki že več let zaostrujejo odnose z Izraelom. Med drugim so že dosegli celo izločajo sodelovanja naših znanstvenikov in univerz na ravni projektov EU, ker v njih sodelujejo tudi izraelske ustanove, ki so mednarodno veliko uglednejše in prodornejše od naših.

V ozadju tega ni le humanitarnost ob grozotah vojne, ki so jo s Hamasom sprožili Palestinci iz Gaze in jo je nedavno ustavil Donald Trump. Ozadje je tudi v zakoreninjeni tradiciji antisemitizma v socialističnem bloku, v katerega je nekoč še v Jugoslaviji sodil del naše politične elite. Judom, številni so bili bogati, so po vojni revolucionarne komunistične oblasti pokradle premoženje. V eni od takšnih zaplenjenih stavb je bila donedavno celo centrala SD. Preganjali so Jude precej tudi v nekdanji Sovjetski zvezi, zato se jih je zelo veliko število preselilo v Izrael.

Vladne stranke so si nastavile svoj vrh RTVS, ki odseva njihov odnos.

Da RTVS ne bo na Evroviziji, so levičarski svetniki in vrh RTVS napovedovali že za letos, a si na koncu niso upali tega tudi izpeljati.

Na ravni evropskih televizij se je na koncu s pritiski proti Izraelu povsem zapletlo, ko so Nemci sporočili, da v primeru izključitve Izraela na Evroviziji ne bo Nemčije.

Na svetu RTVS je bilo včeraj slišati kritike, ker vodstvo v programsko poslovni načrtu za prihodnje leto vključuje dodaten denar, ki ga bodo dobili s spremembo zakona, ki jo je vlada ta mesec šele predlagala, a še ni sprejeta.

Po tem zakonu, če bo obveljal, so bo prispevek ljudi avtomatsko usklajeval z inflacijo (torej redno višal) hkrati pa bo RTVS vlada okoli 15 milijonov letno iz proračuna dodatno morala podariti za programe narodnosti in simfonični orkester. Za narodnosti je mimo proračuna redno podarjala že doslej. Dodatna proračunska nakazila načrtujejo kljub temu, da je EU našo vlado pravkar opozoril, da sprejet proračun za prihodnje leto prebija evropske omejitve, koliko države smejo zapravljati in se zadolževati. To kaže, kako dramatično vlada v volilnem letu zapravlja prihodnost skupnosti za volilne glasove.

Celotno pismo Tarče, ki ga je na portalu Domovina.je objavil Nenad Glücks v zgodbi Oster odziv novinarjev Tarče na TV Slovenija zoper poskus njihovega utišanja s strani vladajočih je takšno: