Protest kmetov: “Ne prosimo več, zdaj zahtevamo, ker ko kmet obupa, propade država”

Piše: Sara Kovač

Na Trgu republike pred Državnim zborom poteka vseslovenski kmečki protest, ki ga organizira Združenje slovenske kmečke iniciative s pridružitvijo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

“Očitno ministrice ne bo, smo dovolj čakali, zato bomo začeli”. S temi besedami se je začel protest, sledila je himna, ki jo je zapel mladenič.

Predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek: “Danes smo tukaj kot skupnost, ne kot interesna skupina, ne kot statistika ampak kot ljudje, ki živimo za zemljo in od nje. Mi nanjo ne gledamo skozi okno pisarne, poznamo pod nohtih, v hrbu, v zgodnjih jutrih in poznih večerah. Zemlja za nas ni lastnina, ki se jo da zamenjati ali prodati, je odgovornost, je dediščina, je obljuba, da bo tudi jutri kruh na mizi. To obljubo izpolnjujemo vsak dan ne glede na vreme, ne glede na to ali nas kdo opazi ali ne. Danes smo tu kar se iz nas norčujejo tisti, ki odločajo”.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek pa je dejal, da danes pred DZ ne stojijo samo zaradi kmetov, temveč tudi potrošnikov, družin, otrok in prihodnosti hrane v Sloveniji. “Naša zahteva je jasna, pri trgovinskih sporazumih EU mora biti najprej zaščiten potrošnik, ker si zasluži kakovostno, varno in pošteno pridelano hrano. Hrano, ki zraste na naši zemlji in za katero stoji slovenski kmet,” je bil jasen.

