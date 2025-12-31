“Propaganda Golobovih medijev je podobna delu Hamasa v Palestini”

Piše: Celjski glasnik

Zakaj je bilo zaskrbljujoče, da je ministrica protestirala pred nacionalnim medijem in zakaj bi moral predsednik vlade ne samo odstopiti, ampak za zapahe, ko je na nacionalnem mediju govoril o čiščenju drugače mislečih, se vidi danes.

Dejansko lahko Tomaž Štih kot človek, ki je videl delovanje medijev v tujini iz prve roke pove, kako ugrabljene imamo danes medije s strani predsednika vlade.

V oddaji Kdo vam laže je pojasnil, da Robert Golob igra najbolj umazano igro, ko morajo mediji poročati zanj, na drugi strani pa jih financirajo vsi davkoplačevalci. Tomaž Štih je še pojasnil, da imamo dane v Sloveniji medijsko sliko, ki je izredno grozna, ljudi pa se “posiljuje” s stališči vlade, ki pa jih morajo nenazadnje na koncu še plačati.

