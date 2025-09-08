Promet na vipavski hitri cesti čez Rebernice po novem

Začela je veljati nova prometna ureditev na odseku vipavske hitre ceste čez Rebernice, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela. Tovorni promet v smeri Italije zdaj poteka po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ni več preusmerjen na Fernetiče. Ves promet osebnih vozil je medtem preusmerjen na regionalno cesto.

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi oz. Italiji od sredine avgusta zaradi obsežnih obnovitvenih del, ki vključujejo tudi gradnjo prepotrebne zaščite proti burji, zaprta.

Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet v smeri Italije je od takrat potekal po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa prek prehoda Fernetiči. Promet v drugi smeri, torej proti Razdrtemu, je medtem potekal normalno.

A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi v luči poostrenega nadzora na italijanski meji, povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično je prišlo do razburjenja avtoprevoznikov, ki so od države zahtevali rešitve.

Dars se je zato z vsemi relevantnimi deležniki – avtoprevozniki, policijo ter gasilskimi in reševalnimi službami – dogovoril za spremembo prometnega režima.

Po enotedenski preureditvi gradbišča tako z današnjim dnem na odseku čez Rebernice velja nova prometna ureditev. V smeri Vipave oz. Italije je promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov preusmerjen na drugo polovico hitre ceste, torej smerno vozišče proti Razdrtemu, in poteka po enem prometnem pasu. Drugi pas je namenjen izključno intervencijskim službam.

Preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na Fernetiče torej ni več.

Promet osebnih vozil v smeri Vipave oz. Italije je medtem prek priključka Razdrto še naprej preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

V smeri Nanosa in naprej proti Ljubljani oz. Kopru pa promet tovornih vozil nad 3,5 tone v tranzitu po hitri cesti ni več možen in je že predhodno preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Preusmeritev ne velja za avtobuse.

Promet osebnih vozil in lokalnih tovornih vozil nad 3,5 tone pa je medtem prek priključka Vipava tudi v smeri Ljubljane zdaj po novem preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Na Darsu so pojasnili, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali.

C. R., STA