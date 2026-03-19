Prisluhi razgaljajo Svobodo kot kriminalno združbo, zato tudi takšen paničen odziv

Piše: Gašper Blažič

Ali zadnje javnomnenjske raziskave Mediane, ki kažejo na občuten vzpon Svobode in Levice, s tem pa tudi na veliko verjetnost, da bo prihodnja vlada takšna kot sedanja, kažejo hudo nervozo v glavnem štabu globoke države?

V zadnjem času se je okoli Golobove vlade zvrstilo že toliko afer, sprevrženosti in škandalov, da pravzaprav lahko govorimo že o elementih kriminalne združbe, ki ima v državi oblast. Kakor so rekli nekdaj: vsaka država ima svojo mafijo, v Sloveniji pa je obratno, saj ima mafija svojo državo.

Skrivnostno izginotje Roberta Goloba

Potem ko je 28. februarja »zaropotalo« na Bližnjem vzhodu, je premier Robert Golob zelo kmalu »poniknil«. Še v soboto dopoldne, ko se je začela vojaška operacija, je kakor podprl iransko ljudstvo, očitno tudi zato, ker se ni hotel zameriti Američanom. Nato pa je v ponedeljek (2. marca) zjutraj prišlo obvestilo, da je premier na bolniškem dopustu, zato je odpovedal vse obveznosti za naslednje dni. Tudi slavnostni govor na prireditvi ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju je namesto premierja prebral Borut Sajovic. Slednji pa je imel dva dni kasneje še eno pomembno dolžnost – ob prihodu prvega evakuacijskega letala iz Omana je sprejel prve potnike. To naj bi storil Golob, ki pa ga nato ni bilo. Bojda tudi zato ne, ker evakuirani Slovenci niso pokazali ravno veliko navdušenja niti nad Golobom niti nad Tanjo Fajon. Predvsem pa je nenavadno, kako je Golob po tridnevnem izginotju spet postal »viden«, ko je vlada obiskala Mestno občino Ljubljana. Kajti ko gre za »gazdo« (vladnega nadšefa Zorana Jankovića), tudi Golob ne sme manjkati. Zato se je razširila špekulacija, da je Golob v petek, 27. februarja, iz Pariza namesto nazaj v Slovenijo odpotoval v Abu Dabi, samo dan pred tem, ko je iranski režim v prvem valu napada izstrelil rakete na vse države v regiji. No, prvo letalo, ki je prispelo v sredo, 4. marca, je poletelo iz omanskega Muškata (Maskat) najprej v jordansko Akabo, šele od tam je nato nadaljevalo pot v Ljubljano. Vendar je vmes poletelo tudi luksuzno letalo iz Abu Dabija s košarkarji iz Dubaja, ki so se to nedeljo, 8. marca, pomerili s Cedevito Olimpijo v Ligi ABA, seveda so zmagali ljubljanski gostitelji.

Sovo bolj zanima varnost vlade kot državljanov

Prihod letala, ki bi v normalnih okoliščinah sprejelo skoraj 200 potnikov, zaradi luksuzne postavitve pa sprejme do največ 69 potnikov, je bil precej skrivnosten. Letalo je pristalo malo pred 22. uro v sredo, praktično takoj za njim pa jordansko letalo, katerega najem naj bi stal ogromno. Že pred tem je bilo jasno, da se EU na evakuacijo odziva enotno, kakor je bilo v primeru letov ob izbruhu epidemije covida-19, skupne lete pa krije evropski proračun. V slovenskem primeru očitno ni bilo tako – izbrali so prevoznika, ki ga je uporabil že nekdanji predsednik Danilo Türk za prevoz Palestincev na rehabilitacijo v Slovenijo, vlada pa naj bi za to namenila kar milijon in pol davkoplačevalskih evrov. Tu se postavlja tudi vprašanje, kaj se dogaja z našo tajno službo (Sova), da ni ničesar zaznala pred zadnjo soboto v februarju. Nekatere države so namreč pozvale svoje državljane, ki so bili v bližnjevzhodnih državah (zlasti v Združenih arabskih emiratih, Izraelu, Omanu, Savdski Arabiji), naj predčasno zapustijo te države in naj ne čakajo do zadnjega. Dodatna oteževalna okoliščina pa je bila, da se je prav v drugi polovici februarja v teh državah zaradi naših zimskih počitnic zadrževalo še več Slovencev kot sicer, in to celotnih družin. So se torej slovenske varnostne službe v tem času raje ukvarjale s »kibernetskim napadom« na Goloba?

Vulgarizmi in obtožbe

Ko smo že pri »kibernetskih napadih«: vladajočim je uspelo na račun reševanja z Bližnjega vzhoda odvrniti pozornost javnosti le za nekaj dni. Že zadnji petek se je zgodil nov »veliki pok«. Potem ko je Aleksandar Repić že začel z novimi objavami o aferi Fotopub, pa so se na Facebooku pojavili posnetki pogovorov Vesne Vuković, nekdanje generalne sekretarke Svobode, z nekaterimi drugimi deležniki v oblastni eliti. Najprej z razvpito poslanko Tamaro Vonta, torej tisto, ki vodi kakor preiskovalno komisijo za uničevanje opozicijskih medijev. Nenavadno, kajti nihče ni zanikal pristnosti posnetkov, ki se jih sicer da preprosto ponarediti s pomočjo umetne inteligence. Pogovor, ki naj bi bil posnet 19. oktobra 2023, nedvoumno razkriva, da je bila preiskovalna komisija, ki jo vodi Vonta, pred njo pa jo je vodila Mojca Šetinc Pašek, ustanovljena z izključno političnim ciljem: trajno diskreditirati Janeza Janšo in SDS ter javno označiti predsednika največje opozicijske stranke za kriminalca. No, Šetinc Paškova je v svojih javnih izjavah, potem ko je odstopila kot predsednica komisije (zaradi prehoda od Svobode k SD), to že potrdila, toda sedaj so dokazi še veliko bolj očitni. Zanimivo je, da vse tri (Šetinc Paškova, Vonta, Vukovićeva) prihajajo iz medijskega sveta. Toda Šetinc Paškova naj bi bila za Svobodo problematična, povsem očitno pa je, da se je zamerila Vukovićevi, ki je sicer odstopila kot generalna sekretarka Svobode, a naj bi še vedno vlekla niti iz ozadja. V prvem delu pogovora Vesna Vuković jasno izraža strateški pomen komisije: »Tamara, preiskovalna komisija, ki smo jo mi ustanovili, je za to stranko politično ful pomembna /…/ zato, da Janezu Janši za vedno povedo, da je kriminalec.« Vonta: »Ja, ampak potem ne daš Mojci (Šetinc Pašek) za vodit’.« Posnetke smo objavili tudi v člankih na spletni strani Demokracije, v njih pa prevladuje vulgaren besednjak, ki močno presega slavni Erjavčev »boli me džoko«, ki je bil ravno tako ujet v prisluhih pred leti.

Tina Gaber Golob kot nova Jovanka?

A še bolj kot (vulgaren) ton pogovora – ki prav tako veliko pove o nekdanji novinarki Dnevnika, ki se je nato po nekaj letih skupnega dela s kolegi (Primož Cirman, Tomaž Modic) prebila v sam vrh politike – je bistvena vsebina, ki kaže na srhljivo resničnost Svobode kot kriminalne združbe. No, pa tudi na to, da se veliko deležnikov tranzicijske levice med seboj ne mara, skupaj jih drži samo še »antijanšizem«. Kar sicer vemo že dolgo, sedaj smo dobili samo še novo potrditev tega dejstva. No, sedaj se zavezniki (Vonta in Vukovićeva) med seboj pogovarjajo o kriminalnih zgodbah, ki jih javnost ne pozna. Kot da se znova uresničuje preroška napoved Janeza Drnovška iz konca 90. let: »Saj se boste pobili med seboj za moje nasledstvo.« Očitno je namreč, da je s tem prišla na dan razpoka znotraj koalicije, saj je znano, da ima vsaka od koalicijskih strank tudi svoje »strice«, ki pa se tudi med seboj ne marajo preveč, verjetno prav zaradi parcialnih finančnih interesov. V Svobodi denimo sta Vukovičeva in Damir Črnčec očitno glavna operativca, Črnčec še iz časa LMŠ – mnogi se sprašujejo, če se ni tudi »kibernetskega napada« domislil prav on. V ponedeljek, 9. marca, sta se v Domžalah celo sestala v enem od lokalov, kar seveda ni bilo prvič, očitno pa je, da je šlo za krizni sestanek, saj je profil na Facebooku »Maske padajo« (zelo verjetno je v ozadju eden od skesancev iz Svobode) začel objavljati nove posnetke. Toda nekaj je jasno: glavnima operativcema Svobode močno »nagaja« tudi estradniška premierjeva žena Tina Gaber Golob, ki je dejansko bolj »prosta strelka«, zato tudi njo omenjajo v prisluhih – seveda v negativnem kontekstu. Vse skupaj spominja na močno obremenjen odnos med Jovanko Broz in Stanetom Dolancem leta 1980. In na dan prihajajo nove in nove stvari, ki »tunkajo« tudi sicer zelo glasno infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, kar je razkril pogovor Vukovićeve z generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl.

Vse to pa pomeni, da lahko v prihodnjih desetih dneh do volitev pričakujemo predvsem ostro »kontrolo škode«, ki bi lahko prinesla tudi nepremišljene izjave in dejanja oblasti. Zato ni mogoče izključiti možnosti, da se bo »Vesnagate« izrazil tudi v represivnih dejanjih, ki smo jih v zadnjem času že videli. Tudi s pomočjo hišnih preiskav pri novinarjih Demokracije, denimo.

Kako je Vukovićeva »namočila« Alenko Bratušek

V začetku prejšnjega tedna je na dan prišel nov posnetek, na katerem generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesne Vuković v pogovoru z generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl slednji pove, da ji je »en Tičar« (verjetno direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar) direktno povedal, kje »Alenka krade«. Šlo naj bi za ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki naj bi se po trditvah Vukovićeve okoristila pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper, vsote naj bi bile milijonske. Vse pa naj bi se pretakalo preko podjetja na Štajerskem. Šlo naj bi za Mind Inženiring iz Ormoža, ki je sorodstveno povezano s funkcionarjem sektorja za železnice na infrastrukturnem ministrstvu. Skratka, primeri korupcije in klientelizma, ki kar vpijejo v nebo. In očitno na takšen način tranzicijska levica izvaja vse infrastrukturne projekte, tudi predor Karavanke – davkoplačevalci plačamo še dodaten davek, ker deležniki »nastavljajo klobuke«, kajti brez bajnih provizij se posel pač ne izpelje.

Če je že ta prisluh pokazal, kako tranzicijski plenilci mešetarijo pri infrastrukturnih projektih, kaj se bo pokazalo pri pregrešno dragih prenovah železniških postaj? Medtem pa Bratuškova že pripravlja nov projekt gradnje železnice med Ljubljano in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana; kot kaže, kar po plodni zemlji in ne ob avtocesti.