Primite se za denarnice! Vlada plačila za Litijsko 51 in spornih 13 tisoč računalnikov prenesla na državljane

Piše: Moja Dolenjska

Danes so se zvišale trošarine na tobačne izdelke ter na alkohol in alkoholne pijače, čemur sledi zvišanje maloprodajnih cen.

Z višjim trošarinskim davkom na cigarete, cigare, cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, tobak za segrevanje in elektronske cigarete namerava vlada v državni proračun dodatno letno pridobiti 7,8 milijona evrov oz. v povprečju 650.000 evrov mesečno.

Zvišale so se tudi trošarine na alkohol in alkoholne pijače. V tem primeru je trošarinski davek višji za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol. Vladajoča koalicija pričakuje, da bodo iz tega davka v državni proračun letno pridobili 6,3 milijona evrov več ali 525.000 evrov mesečno več. Do zdaj so pridobili 123,6 milijona evrov, po novem bo to skoraj 130 milijonov evrov.

Morda je naključje, ali pa tudi ne.

Vlada (Svoboda, SD, Levica) je zvišala davek skoraj točno za toliko, kolikor so neupravičeno zapravili za nakup stavbe na Litijski 51 v Ljubljani (7,7 milijona evrov = višjim davkom za cigarete) in za nakup 13 tisoč malo vrednih računalnikov (6,5 milijona evrov = višjim davkom za pivo).

Ministrici Dominika Švarc Pipan (SD, za pravosodje, stavba) in Emilija Stojmenova Duh (Gibanje Svoboda, za digitalno preobrazbo, računalniki) sta odstopili, vendar se jima ni skrivil niti las. Nakupe je “pokrila” vlada, ki zdaj to izgubo prenaša na državljane.