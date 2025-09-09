Primerjava cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem

Piše: Moja Dolenjska

Cene naftnih derivatov so se v Sloveniji opolnoči zvišale.

95-oktanski bencin se je podražil za 1,6 centa in stane 1,459 evra,

dizelsko gorivo je dražje za 2,2 centa in stane 1,487 evra za liter,

kurilno olje je dražje za 2,2 centa in stane 1,085 evra za liter.

Slovenska vlada je pred 14 dnevi zvišala trošarinski davek. Pri bencinu za odstotek, pri dizlu za 4,1 odstotka in pri kurilnem olju za kar 11,8 odstotka. Nekateri so pričakovali, da bo vlada davek tokrat znižala, pa tega ni storila.

Cene so se nekoliko spremenile tudi na Hrvaškem, vendar primerjava pokaže, da so razlike med cenami med obema državama posebno velike pri dizlu in kurilnem olju.

Primerjava cen, za liter goriva, v evrih (vir: AMZS)

Slovenija Hrvaška 95-oktanski bencin 1,459 1,45 dizel 1,487 1,37 kurilno olje 1,085 0,75

V Sloveniji moramo za 50 litrov 95-oktanskega bencina odšteti: 72,95 evra. Na Hrvaškem 72,50 evra.

50 litrov dizla stane v Sloveniji 74,35 evra. Na Hrvaškem 68,50 evra.

100 litrov kurilnega olja stane v Sloveniji 108,50 evra, na Hrvaškem 75 evrov.

Trenutne cene, tudi za ostale države, so dostopne na povezavah AMZS; cene-goriva

Nove cene bodo veljale do vključno 22. septembra.

Tako pa je bilo avgusta 2020, ko so bila goriva v Sloveniji daleč najcenejša. V primerjavi s Hrvaško je danes obratno.